Festival Cultural do Chamamé de MS promete encantar público em sua sexta edição neste fim de semana

Dia 26 de novembro, o Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha (CTG FARROUPILHA), localizado na Av. Pref. Heráclito Diniz de Figueiredo, no Bairro Monte Castelo, foi palco do lançamento oficial da sexta edição do Festival Cultural do Chamamé de Mato Grosso do Sul. O evento, que contou com entrada franca, antecipa a atmosfera envolvente e cultural que tomará conta da Praça do Papa, em Campo Grande, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro.

O lançamento foi marcado pela presença de renomados grupos musicais, entre eles Paulo & Sérgio Arguelo, Luiz Miguel, Renato Martins e Peralta, Grupo Desparramo, Herdeiros do Chamamé, além do Maestro Pajarito Silvestri y Grupo Enramada. A diversidade de estilos e a riqueza cultural do chamamé etiveram em evidência.

O evento principal, que acontecerá na Praça do Papa, conta com a organização do Instituto Cultural Chamamé MS e do Programa A Hora do Chamamé. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande são essenciais apoiadores do festival, reconhecendo a importância de preservar e promover a rica herança cultural do chamamé.

Orivaldo Mengual, produtor e diretor geral do Festival, expressa seu entusiasmo: “Estamos trabalhando incansavelmente para proporcionar um evento à altura da tradição do chamamé. A sexta edição promete ser memorável, com a participação de talentosos músicos e o apoio fundamental das autoridades estaduais e municipais”.

Confira abaixo os destaques do primeiro dia do evento

1° DIA

18:00 – Feira Gastronômica e Artesanato

Local: PRAÇA DO PAPA, AV. DOS CRISÂNTEMOS, 457-559 – VILA SOBRINHO

19:00 – Abertura Oficial

– Hino Nacional Brasileiro

– Nacional do Paraguai

– Hino Nacional da Argentina

– Hino de Mato Grosso do Sul

19:15 – Juan Carlos Godoy y Su Pareja Agostina Figueroa – Corrientes capital, Argentina

19:30 – Paulo & Sérgio Arguelo – Campo Grande/MS, Brasil**

20:15 – Fuelles Correntinos – Corrientes capital, Argentina**

21:00 – Nicolás Adrián Gaona y Jeruti Silva Sanchezz – Pareja Nacional da Polca Paraguaia**

– Participação da botelheira Alba Mariel Granados (dançará com 12 garrafas – Asunción, Paraguay

21:15 – Fábio Kaida – Campo Grande/MS, Brasil**

22:00 – Parejas:

– Maria Ilda & Peralta – Campo Grande/MS, Brasil

– Marcos Ferreira y su Pareja Zulma Noemi Quintana– Corrientes capital/Argentina

22:15 – Jakeline Sanfoneira – Campo Grande/MS, Brasil

23:00 – Ana Laura Testa – San Javier/Província de Santa Fé Argentina

23:45 – Baile Pantaneiro

– Grupo Chama Campeira – Camapuã/MS, Brasil

– Grupo Desparramo – Campo Grande/MS, Brasil

02:00 – Encerramento

2º dia (sábado)

LOCAL: PRAÇA DO PAPA

AV. DOS CRISÂNTEMOS, 457-559 – VILA SOBRINHO

17:00 – ABERTURA

FEIRA GASTRONOMICA E ARTESANATO

18:00 – Pajarito Silvestre y Grupo Enramada – Federal/Província Entre Rios, Argentina

18:45 – Grupo de Danças Regionais – Campo Grande/MS, Brasil

19:00 – Desidério Souza – São Luiz Gonzaga/RS, Brasil

19:45 – Nicolás Adrián Gaona y Jeruti Silva Sanchezz – Pareja Nacional da Polca Paraguay

Participação especial da botelheira Alba Mariel Granados (dançará com 12 garrafas) – Asunción, Paraguay

20:00 – Fuelles Correntinos – Corrientes capital, Argentina

20:45 – Ballet e Banda de La Municipalidade de Asunción, Paraguay

21:15 – Mirian Beatriz – Asunción, Paraguay

22:00 – Alfredo Monzon – Corrientes capital, Argentina

22:45 – Santiago Rios – Comandante Nicanor Otamendi, Argentina

23:15 – Baile Pantaneiro

Los Camiñantes del Chamamé – Corrientes capital, Argentina

Herdeiros do Chamamé – Campo Grande/MS, Brasil

01:30 – Encerramento

3.º DIA (DOMINGO )

LOCAL: PRAÇA DO PAPA

AV. DOS CRISÂNTEMOS, 457-559 – VILA SOBRINHO,

15:00 – FEIRA GASTRONOMICA E ARTESANATO

16:00 – Grupo Desparramo – Campo Grande/MS, Brasil

16:45 – Grupo Surungo Bueno – Dourados/MS, Brasil

17:30 – Paulo & Sérgio Arguelo – Campo Grande/MS

18:15 – Parejas:

Maria Ilda & Peralta – Campo Grande/MS, Brasil

Zulma y Marcos Ferreira – Corrientes capital/Argentina

18:30 – Los Camiñantes del Chamamé – Corrientes capital Argentina

19:15 – Caio Escobar – Campo Grande/MS, Brasil

20:00 – Miguel Arce – Buenos Aires, Argentina

20:45 – Grupo Gente de Ley – Corrientes capital, Argentina

21:30 – Ballet e Banda de La Municipalidade de Asunción, Paraguay

22:00 – Jakeline Sanfoneira – Campo Grande/MS, Brasil

22:45 – Desidério Souza – São Luiz Gonzaga/RS, Brasil

23:30 – Encerramento

Com uma combinação de oficinas, apresentações musicais e atrações diversas, o Festival promete envolver o público em uma imersão completa no universo do chamamé. A cidade de Campo Grande se prepara para celebrar essa tradição cultural com entusiasmo e paixão. Não perca a oportunidade de participar deste evento que une música, dança e cultura sul-mato-grossense.