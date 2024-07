Domingo de decisão da Copa América

A Copa América 2024 está chegando ao fim. Neste domingo (14), Argentina e Colômbia vão se enfrentar no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, às 21h de Brasília, pela grande decisão da principal competição de seleções das Américas.

A Seleção Brasileira, eliminada nos pênaltis nas quartas de final, vai acompanhar tudo de casa. Vale informar que, diferentemente da Euro 2024, existe disputa de terceiro lugar na Copa América.

