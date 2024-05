Disputas de futebol movimentam o fim de semana em Três Lagoas

Capeanonatos e copas amadoras de futebol acontem mais uma vez em Três Lagoas, sendo os eventos esportivos deste final de semana. Os eventos são apoiados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEJUVEL).

COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR

No domingo, dia 02 de junho, serão disputadas as quartas de finais da Copa Municipal de Futebol Amador, nos estádios Benedito Soares da Mota “Madrugadão”, localizado na Rua Augusto Corrêa da Costa 3031, Jardim Alvorada.

Dia 01 (sábado)

18h40 – Oratório SD Sávio X Esporte Clube Flamengo

20h00 – São Bento FC X Bela Vista EC

Dia 02 (domingo)

08h00 – EF Ipanema X DVM/Amigos FC

09h20 – Comercial EC/Mercado Nossa Casa FC X Despachante 3 Lagoas / Unopar

CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO

Neste domingo, dia 02 de junho, acontecerá as semifinais do campeonato Varzeano, os times do Mac Assoc. Amigos dos Atletas, Sta. Terezinha, Sampaio Corrêa FC e Associação ATL Acajutel disputam a semifinal do torneio.

Domingo 02 (domingo)

Estádio da ADEN

Endereço: Rua Manoel de Oliveira Gomes, 49-111 – Jardim das Oliveiras

08h00 – Mac X Assoc. Amigos dos Atletas / Sta. Terezinha

09h20 – Sampaio Corrêa FC X Associação ATL Acajutel

