Diretor pretende convencer Yuri Alberto a voltar para o Zenit

A vinda de Alexander Medvedev, diretor geral do Zenit, para o Brasil foi para, entre outros assuntos, tratar a situação do atacante Yuri Alberto, atualmente emprestado ao Corinthians. Ao contrário do que a torcida alvinegra gostaria, porém, a intenção dele é convencer o brasileiro a retornar à Rússia antes do término do empréstimo.

Segundo o jornal russo Championat, o objetivo principal do membro do alto escalão do Zenit é encurtar a passagem de Yuri Alberto no clube do Parque São Jorge, já que o time russo passa por problemas no ataque. Os atacantes Ivan Sergeev e Mateo Cassiera não vivem um bom momento e, “quando você tem um grande atacante que está emprestado a outro clube, ele se torna a primeira opção”.

Ainda de acordo com a reportagem, a direção planeja convencer o jogador de que voltar para a Rússia não é algo terrível, além de apresentar como exemplos casos de outros brasileiros adaptados ao país e presentes no elenco, como Malcom e Claudinho.

Negociação difícil

Um dos principais objetivos do Corinthians para a temporada 2023 é a compra do atacante Yuri Alberto. Ele está emprestado até junho do próximo ano, mesmo período que a dupla Ivan e Gustavo Mantuan foi cedida ao Zenit.

O principal obstáculo para a concretização do negócio no futuro são as altas cifras: os russos querem receber ao menos 25 milhões de euros (R$ 140,3 milhões, na cotação atual), para liberar o jogador ao Timão ou a qualquer outro clube. Diante disso, o clube paulista espera poder contar com a dupla emprestada por lá para abater alguma quantia. Ivan tem valor fixado 5 milhões de euros (R$ 28 milhões) e Mantuan, 15 milhões de euros (R$ 84 milhões).

Na última semana, o presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves, disse que é de interesse do clube contar com Yuri Alberto por mais tempo. Agora, porém, surge esse interesse em tê-lo de volta antes da finalização do empréstimo. O jogador já deixou claro, mais de uma vez, que gostaria de permanecer no Corinthians.

Com informações da Gazeta Press