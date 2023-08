Diniz faz sua primeira convocação nesta sexta-feira; confira horário e onde assistir

O técnico Fernando Diniz fará sua primeira convocação na Seleção Brasileira na tarde desta sexta-feira (18), às 13h (horário de MS) para dois amistosos das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. Os jogadores escolhidos pelo treinador do Fluminense disputarão as partidas contra a Bolívia, em Belém do Pará, no dia 8 de setembro, e contra o Peru, no dia 12, em Lima.

Diniz divulgará os nomes escolhidos no auditório da CBF, no Rio de Janeiro, e depois concederá entrevista coletiva. O técnico de 49 anos fica no cargo até o meio de 2024, quando a Confederação Brasileira de Futebol aguarda a chegada de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para comandar a Seleção na Copa América.

Após o anúncio da lista da seleção brasileira principal, Ramon Menezes divulgará a lista da seleção pré-olímpica, às 16h, que fará dois amistosos na mesma data Fifa contra a seleção olímpica de Marrocos.

Onde assistir

A convocação de Fernando Diniz, que chegará na sede da CBF, no Rio de Janeiro, será transmitida pela CBF TV e pelo SporTV. Posteriormente ao anúncio, o treinador participará de uma coletiva de imprensa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.