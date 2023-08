Abertas inscrições para prêmio que contemplará boas práticas de gestão da assistência social

O Prêmio Mariluce Bittar – “Boas Práticas de Gestão da Assistência Social – Terceira Edição” já recebe inscrições. O prazo se estende até o dia 10 de outubro e contempla ações realizadas nos municípios de Mato Grosso do Sul. A ação é uma iniciativa da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

A premiação tem por objetivo identificar, divulgar e estimular a realização de ações de implementação e inovação no âmbito da assistência social que estejam contribuindo para o aprimoramento do SUAS, dando visibilidade às práticas de sucesso e contribuindo para uma mobilização em favor da consolidação da política de assistência social.

“Essa é uma grande oportunidade de valorizarmos ainda mais as boas práticas desenvolvidas nos municípios de Mato Grosso do Sul e também uma bela exposição para que essas ações sejam conhecidas por outras equipes do estado disseminando o que temos de melhor. Essa é a hora de todos observarem com atenção o edital e enviarem a inscrição para o prêmio”, explica a titular da Sead, Patrícia Cozzolino.

Podem ser inscritos projetos concluídos em 2022 e os que estejam em execução em 2023, desde que seja possível mensurar os objetivos propostos nas seguintes categorias: serviços socioassistenciais, benefícios e programas socioassistenciais e gestão do SUAS.

Multiplicar boas experiências no âmbito dos municípios e valorizar o trabalhador do SUAS em Mato Grosso do Sul também são focos do prêmio. Os vencedores receberão premiação em dinheiro e placas de homenagem. O edital completo pode ser conferido no Diário Oficial do Estado.

Mariluce Bittar

Mariluce era graduada em Serviço Social, pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, com mestrado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, e fez pós-doutorado em Educação, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuava como professora da Universidade Católica Dom Bosco nos cursos de graduação e no programa de pós-graduação em Educação – Mestrado e Doutorado (PPGE-UCDB). A professora faleceu em fevereiro de 2014, vítima de câncer.