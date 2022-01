Diego Godín recebe a camisa 3 em apresentação pelo Atlético-MG

Anunciado pelo Atlético-MG na semana passada, o zagueiro uruguaio Diego Godín, 35, foi apresentado nesta sexta-feira (21) e se mostrou muito bem informado sobre tudo o que o Galo conquistou na última temporada na primeira entrevista como jogador alvinegro.

“Tomara que a gente tenha uma partida mais nesta temporada, que foi a final que faltou no ano passado”, comentou Godín, em referência à final da Copa Libertadores, o título que faltou para o Atlético em 2021, campeão brasileiro e da Copa do Brasil.

Segundo Uol, Godín recebeu a camisa 3, que era de Junior Alonso, vendido aos Krasnodar, da Rússia. “Mandei mensagens para o Junior e até pedi permissão para usar o número que era dele”, brincou Godín, que também conversou com mais pessoas antes de aceitar a oferta do Atlético. Diego Lugano foi uma das fontes do zagueiro para pegar referências sobre o Atlético, sobre o futebol brasileiro e como é morar no Brasil.

“O Tota (apelido de Diego Lugano) é uma legenda no Brasil, com história em outro clube. Conversamos sobre como é o futebol brasileiro, sobre como é viver aqui. Ele me deus as melhores referências possíveis sobre o Atlético”.

Não foi apenas Lugano quem falou bem do Galo para Godín. O atacante João Pedro, do Cagliari, também deu ótimas referências. Eles estavam jogando juntos na Itália.

Fica a dúvida sobre quando será a estreia de Godín pelo Atlético. O zagueiro foi convocado para defender a seleção uruguaia nos jogos contra Paraguai e Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e será desfalque nas três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro.

(Com informações Uol esportes)