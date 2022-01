Autotestes: Anvisa se reúne com Ministério da Saúde na segunda-feira

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) confirmou para o dia 24 (segunda-feira) uma reunião com representantes do Ministério da Saúde onde se debaterá a política de implementação dos autotestes para COVID-19 no Brasil.

Segundo a página da UOL, a pasta tem 14 dias para entregar um plano que atenda questionamentos da Anvisa para que a nova tecnologia de diagnóstico possa ser aprovada. O prazo foi estabelecido pela diretoria colegiada da Anvisa.

Conforme foi apontado pelos diretores e pelo próprio diretor-presidente da agência, Antonio Barra Torres, a distribuição de autotestes para doenças infecciosas é vedada no Brasil salvo em situações em que atendam a uma política pública emergencial estabelecida em conjunto com o Ministério da Saúde. Restam, porém, uma série de lacunas nos esclarecimentos prestados pela pasta.

(Com informações do Congresso em Foco)