Diego Costa acerta rescisão com o Atlético-MG e fica livre no mercado

Diego Costa não deve jogar mais pelo Atlético-MG. Segundo informações apuradas por Vinicius Nicoletti, repórter dos Canais Disney, o atacante chegou a um acordo para a rescisão de seu contrato com o clube mineiro e ficará livre para assinar com outro clube para 2022.

Segundo a ESPN, A tendência é de que o acordo seja sacramentado entre esta sexta-feira (7) e a próxima segunda-feira (10). Já A preferência do atacante é por um retorno para a Europa.

A possibilidade do centroavante deixar o clube mineiro era tratada nos bastidores desde os últimos dias de 2021. Uma das contratações mais badaladas da última temporada, o atacante não conseguiu ser o protagonista em campo como era esperado.

Ao todo, o brasileiro naturalizado espanhol vestiu a camisa do Atlético-MG em 19 jogos, com cinco gols e uma assistência. Diego Costa participou das campanhas vitoriosas do Galo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, além de chegar com o time à semifinal da Conmebol Libertadores.

(Com informações ESPN)