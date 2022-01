Vídeo; Rocha despenca e deixa pelo menos 15 turistas feridos em MG

A queda de parte de um cânion sobre duas lanchas que passeavam pelo lago de Furnas, em Capitólio (MG), deixou ao menos 15 pessoas feridas e duas mortas, informou o Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (8).

Segundo a Marinha Brasileira, a DelFurnas (Delegacia Fluvial de Furnas) deslocou equipes de busca e salvamento para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente e transportar os feridos para a Santa Casa de Capitólio.

O Corpo de Bombeiros recebeu o primeiro chamado sobre o acidente pouco após às 12h30 (horário de Brasília), que encaminhou equipes de mergulhadores para a localidade, conhecido ponto turístico mineiro. Um inquérito será instaurado para apurar causas e circunstâncias do acidente.

À Jovem Pan, o tenente Pedro Aihara, dos bombeiros, afirmou que o canion tem um tipo de rocha mais suscetível a erosão. “Como a gente tem durante esse mês, um período muito intenso de chuvas, aparentemente, a gente teve uma aceleração bastante considerável desse processo erosivo, que acabou gerando o desprendimento dessa rocha”, disse.

(Com informações da Folhapress com o repórter Itamar Buzzatta)

OCORRÊNCIA EM CAPITÓLIO

Equipes dos Bombeiros estão em Capitólio, no Sul de Minas, no atendimento a pessoas atingidas por queda de rochas no região dos cânions.

⚠️As imagens são fortes. pic.twitter.com/YWkZz1eWkf

— Rádio BandNews FM BH (@RadioBandNewsBH) January 8, 2022