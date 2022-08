‘Deixar extracampo de lado’, diz Ronaldo em conselho a Neymar para Copa

Participando de um evento em São Paulo, Ronaldo Fenômeno falou sobre suas expectativas para a Copa do Mundo, que acontece entre novembro e dezembro, no Qatar. Para ele, o Brasil é um dos favoritos a ficar com o título e Neymar é a grande esperança do plantel comandado por Tite. O autor dos dois gols do penta, no entanto, evitou colocar a responsabilidade totalmente nos ombros do atual camisa 10.

“A seleção brasileira vai ser favorita em qualquer competição no mundo inteiro pelo talento que nós temos. Acho que se o Neymar estiver 100% fisicamente e focado nessa Copa do Mundo, vamos ter muita chance de trazer o título. Não é jogando a responsabilidade para ele. Temos uma grande seleção, que tem grandes jogadores, mas ele é muito diferenciado em questões técnicas e físicas. Se chegar bem, vai fazer a diferença e nossas chances aumentam muito”, disse o ex-atacante.

Ainda falando sobre o jogador do PSG, Ronaldo mandou um recado direto e “aconselhou” o atacante a fugir dos problemas extracampo para chegar focado ao máximo no Qatar.

“O povo brasileiro todo tem essa mesma impressão e vontade de que ele seja determinante. Talento ele tem de sobra. Agora, ele tem que assumir esse papel dentro de campo e deixar o extracampo totalmente de lado. Que ele possa estar tranquilo para desempenhar um belíssimo futebol”, afirmou.

Por fim, Ronaldo ainda colocou Neymar entre um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro e falou sobre a pressão da torcida. “Ele é um craque. Talvez um dos maiores da história do futebol brasileiro, mas a torcida brasileira é exigente e espera nada mais do que o hexa”, finalizou.

Com informações da Folhapress