De MS, atletas do Powerlifting levam dobradinha de prata em Campeonato Brasileiro

O peso de um sonho. Os atletas Arilson Barbosa, 50, e Elierkson Cesar Alves de Souza, conhecido como “Cesinha”, 34, conquistaram prata no último fim de semana, durante o Campeonato Brasileiro de Powerlifting Equipado, em Santa Catarina. Ambos ficaram em 2ª colocação na categoria Supino Clássico, com diferença de apenas 2 kg que o 1º lugar, no peso barra.

O último domingo foi especial para Cesinha, o segurança patrimonial e diretor do sindicato de segurança SEESVIG (Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança) ganhou a medalha no dia que realizava seu aniversário.

Ele que é seis vezes Campeão Estadual de Powerlifiting na categoria supino, avaliou que o campeonato em Santa Catarina foi uma competição excepcional. ” O nosso treinamento foi em base na competição do supino, é um treino diferente do Powerlifting. Tive grande desenvolvimento na competição e estamos trazendo essa medalha para o Estado.”

“Nosso tempo de preparação é de um ano, com periodizações para o descanso por conta da carga alta. Seguimos uma linha de treinamento passada pelo professor e instrutor credenciado da IPF (International Powerlifting Federation)”, comenta.

“Geralmente, alguns atletas buscam instrutores de fora do Brasil ou os mais experientes, como, por exemplo, meu instrutor Clayton Munhoz. Treinamento padronizado com base na força, somada com a experiência do treinador sobre levantamento de peso no supino, agachamento e levantamento terra”, diz.

Por fim, Cesinha promete continuar na batalha em competir pelo Campeonato Sul Americano de Powerlifiting. “Vamos buscar a pontuação que o Powerlifting tem ao validar os três movimentos perfeitos. Nisso tiramos proveito da experiência do nosso coach que passa o treino e o peso para nós, no máximo possível, para levantar o peso de maneira consciente e exata”, conclui.