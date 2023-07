DAC encará o Águia Negra de olho na liderança do Grupo A do Estadual sub-20

Na tarde de hoje (8), às 15h,o DAC (Dourados Atlético Clube) encara o Águia Negra pelo Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20. A partida faz parte da quarta rodada do Estadual, valendo a liderança do grupo A.

A equipe de Dourados tem quatro pontos e divide a liderança com o Ivinhema e Operário de Caarapó, que também possuem a mesma pontuação. Já o Águia Negra soma-se 3 pontos, e se encontra atualmente na quarta-colocação.

Ainda na tarde de hoje, o Aquidauanense recebe o Náutico, no Estádio Municipal Mário Pinto. Já o Grêmio Santo Antônio enfrenta o União/ABC, em Campo Grande. Ambos os jogos do grupo B, será às 15h.

De olho no grupo C, o Novo encara o Comercial, no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia. No domingo, o Vitória Esporte Clube (VEC) recebe o Operário, ás 10h, enquanto o Caarapoense, recebe o Ivinhema.

