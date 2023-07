Esmagadora de soja investe R$ 1,4 bilhão em nova unidade de Naviraí

Com investimentos de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, Copasul lançou, na sexta-feira (7), a pedra fundamental da Unidade Industrial de Processamento de Soja no terreno ao lado da Fecularia da cooperativa, às margens da rodovia BR163, em Naviraí. Os recursos serão investidos na construção das estruturas e ampliação da capacidade de armazenamento de grãos para atender a própria demanda. A meta é que a fábrica esteja operando em dois anos.

O evento de lançamento da nova unidade contou com a presença de autoridades, dentre elas o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação (Jaime Verruck), o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, a prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos, conselheiros e diretores da cooperativa e demais lideranças do agronegócio, cooperados e membros da comunidade.

A Unidade Industrial de Processamento de Soja vai gerar 150 empregos diretos e cerca de 1.900 indiretos, quando a indústria estiver em pleno funcionamento, uma geração de renda, com salários, na ordem de R$ 4,2 milhões por ano. O empreendimento deve adicionar, ainda, R$ 3 bilhões ao PIB de Mato Grosso do Sul e recolher R$ 230 milhões em impostos anuais para os cofres públicos.

A indústria vai produzir óleo bruto, farelo de soja e casca peletizada e terá capacidade para processar 3 mil toneladas, ou 50 mil sacas de soja por dia, além de armazenar, nas próprias instalações, 150 mil toneladas de soja em grão, 70 mil toneladas de farelo, 10 mil toneladas de óleo degomado bruto e 3,6 mil toneladas de casca. Entre os principais destinos para os produtos estão a fabricação de biodiesel, de rações e refino de óleo, além do mercado de exportações.

Quando estiver em funcionamento, a unidade representará um aumento de 20% da capacidade de processamento de soja pelo Estado de Mato Grosso do Sul, que vai saltar de 14,5 mil toneladas para 17,5 mil toneladas diárias. “Começou o segundo tempo da Copasul. Estamos aqui lançando o sonho do meu pai. Ele já previa que fossemos crescer. E são nossos associados e o apoio dos governantes que vão nos ajudar a crescer”, destacou o presidente da Copasul Gervásio Kamitani, filho do fundador Sakai Kamitani.

Para o secretário Jaime Verruck, olhar para este empreendimento é vislumbrar o futuro de Mato Grosso do Sul. “Ele promove o adensamento da cadeia da soja, agregando valor ao produto dentro do Estado. Esta é uma prioridade do Governo Riedel”, citou Verruck. Ele salientou, ainda, a importância do setor na economia estadual. “Hoje, o cooperativismo representa mais de 10% do PIB estadual e mais de 50% dos investimentos em Mato Grosso do Sul”, acrescentou.

Estrutura

A Unidade Industrial de Processamento de Soja da Copasul ficará às margens da rodovia BR-163, no km 142,5, ao lado da fecularia da cooperativa, localizada a 22 km do centro de Naviraí. O terreno da indústria tem uma área total de 484 hectares, dos quais 115 hectares são destinados ao projeto como um todo e, destes, 42 hectares serão dedicados estritamente à área industrial.

Além da indústria, a unidade terá estacionamento para caminhões, escritório, refeitório e vestiários, laboratório, oficinas de manutenção, pátio de biomassa, balanças rodoviárias, área de embarque de farelo e óleo, estação de tratamento de efluentes e uma subestação de entrada em alta tensão.

