Curso gratuito que formam treinadores de luta olímpica estão com inscrições abertas

Nos dias 15 a 17 de julho acontece em Campo Grande o curso de iniciação na formação de treinadores de wrestling, modalidade também conhecida como luta olímpica. A capacitação é voltada a acadêmicos e profissionais de Educação Física, e instrutores de lutas.

Com número de vagas limitadas, inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 neste link. Os certificados com carga horária de 20 horas serão emitidos no final do curso aos participantes que tiverem 75% de frequência.

O conteúdo da capacitação inclui a história da luta, regulamentação, evolução, adaptação, técnicas e métodos de ensino básico, planejamento e estrutura de treinos análise do desenvolvimento, além dos demonstrativos práticos.

O curso teórico-prático será ministrado pelo treinador venezuelano, Nestor Antônio Garcia, um dos profissionais mais gabaritados à frente da lapidação da elite e da base do wrestling no Brasil, que atua no estado do Amazonas.

A programação terá início na sexta-feira (15), das 17h30 às 21h30, com a parte teórica, que ocorrerá de forma virtual, por meio da plataforma Google Meet. Já a prática acontecerá no sábado (16), das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30, e no domingo (17), das 7h30 às 12h30, na RA Fitness & Combat. A academia fica na Rua Santo Angelo, 212, bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Mais informações e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundesporte: (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.

Com informações da Fundesporte