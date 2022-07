Corinthians enfrenta o Boca na Bombonera; veja provável escalação

O Corinthians enfrenta o Boca Juniors na noite desta terça-feira (5), às 21h30, em Buenos Aires. Na ida, o jogo não saiu de um empate sem gols, portanto, para o Timão é vencer ou vencer. Uma nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis.

HOJE TEM CORINTHIANS PELA CONMEBOL LIBERTADORES! ⚽ 🎶 ESTA NOITE, TEREMOS QUE GANHAR 🎶 ⚽ Boca Juniors x Corinthians

🏆 @libertadoresbr (Oitavas de final – Volta)

⏰ 21h30 (horário de Brasília)

🏟 La Bombonera

📺 SBT e Conmebol TV#BOCxSCCP#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/CuKkwQcIEb — Corinthians (@Corinthians) July 5, 2022

O time de Vítor Pereira chega desfalcado. Fagner, Gustavo Mosquito, Júnior Moraes, Maycon, Paulinho e Renato Augusto estão fora, enquanto Willian e Gil dependem de um último teste no vestiário para saber se vão a campo. O Boca, por sua vez, não tem desfalques e vai com força máxima para o duelo.

Histórico com o Boca Juniors

Certamente, a equipe argentina vai sempre viver na memória do torcedor corintiano. Dez anos se passaram desde o histórico título em 2012, quando o time faturou a sua primeira Copa Libertadores após levar a melhor na decisão contra o Boca Juniors, justamente o seu adversário de hoje (5) nas oitavas de final.

Assim como na final de 2012, o Timão deve realizar uma partida perfeita em La Bombonera. A esperança do torcedor é que a história com o rival inspire os atuais atletas do clube.

Esse será o quarto encontro entre as duas equipes na temporada, em um período de cerca de dois meses. No primeiro jogo, em sua arena, vitória por 2 a 0 do Timão. Na Bombonera, ainda na fase de grupos, empate em 1 a 1 com gol de Du Queiroz. E já no mata-mata, o placar não saiu do zero.

Escalação

Boca Juniors:

Provável time: Rossi, Advincula, Rojo, Izquierdoz e Fabra; Pol Fernandez, Varela e Óscar Romero; Zeballos, Villa e Benedetto.

Corinthians:

Provável time: Cássio, Rafael Ramos (Bruno Méndez), João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo e Giuliano; Gustavo Mantuan, Lucas Piton e Róger Guedes.

