Curso de badminton acontece nos dias 10 a 12 de março em Costa Rica

O curso teórico-prático de badminton escolar acontece do dia 10 a 12 de março, em Costa Rica, aproximadamente 336 quilômetros de Campo Grande. As inscrições são gratuitas e estão abertas até dia 10 de março.

O curso vai abordar a iniciação do badminton escolar e a adaptação para escolas, clubes e associações, com a demonstração de como demarcar uma ou mais quadras com materiais alternativos, incluindo, o badminton de maneira prazerosa na escola. E os destaques, serão a origem da modalidade, as medidas oficiais da quadra, tipos de saque e empunhadura, golpes e componentes de movimentos, e dicas para brincadeiras lúdicas com crianças envolvendo o badminton.

Segundo a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), a capacitação presencial tem como público-alvo acadêmicos e profissionais de Educação Física do município e região. As vagas são limitadas. Mais informações e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.

O Evento

O credenciamento e a solenidade de abertura do evento vão acontecer no dia 10, a partir das 18 horas, no auditório “Professora Edna Maria Jacinta da Silva”, que fica na Semed (Secretaria Municipal de Educação), localizada na Rua José Pereira da Silva, 650 – Centro.

A parte teórica ocorrerá no dia 11, das 8 às 12 horas. O conteúdo prático será ministrado no mesmo dia, das 14 às 18 horas, e no dia 12, no período matutino, das 8 às 12 horas. Todas as aulas serão realizadas no Ginásio de Esportes “Luiz Carlos Yamashita de Souza”, na Rua Senhorinha Cândido Rodrigues, S/N – Vila São Francisco.

Certificados com carga horária de 20 horas serão emitidos no final do evento aos participantes que tiverem 75% de frequência no curso cadastrado. A emissão poderá ser feita por meio da plataforma online de cursos.

(Com assessoria)