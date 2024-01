Curling brasileiro conquista vitória histórica contra a Alemanha nas Olímpiadas de Inverno da Juventude

Na madrugada desta segunda-feira, (22) o Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024 ao conquistar sua primeira vitória na competição de curling. A equipe formada por Julia Gentile, Rafaela Ladeira, Pedro Ribeiro e Guilherme Melo, sob a orientação da técnica Ísis Oliveira, superou a Alemanha por 6 a 4 na quarta rodada do Grupo B na competição de equipe mista.

A celebração dessa conquista inédita se torna ainda mais especial quando se consideram os feitos alcançados pela seleção brasileira. Os atletas brasileiros estabeleceram recordes ao vencerem quatro dos oito períodos da partida, alcançando assim um recorde de ends vencidos. Além disso, registraram a maior pontuação em uma única partida, somando seis pontos contra os três na derrota de 12×3 para a Dinamarca em Lausanne 2020. Esta vitória também marcou a primeira vez em que o Brasil completou os oito ends previstos em vez de seis, um reflexo do aprimoramento do desempenho do time.

Esta é a terceira participação da seleção brasileira de curling nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Após estreias desafiadoras em Lillehammer 2016 e Lausanne 2020, a equipe brasileira mostrou resiliência em Gangwon 2024, superando três tropeços iniciais para alcançar a tão aguardada vitória.

Na partida contra a Alemanha, o Brasil teve que enfrentar uma desvantagem no placar, com os alemães abrindo 2 a 0 nos dois primeiros ends. No entanto, a equipe brasileira virou a partida ao marcar dois pontos nos terceiro e quarto ends, empatando a competição em 2 a 2 no intervalo. A virada veio com estratégia e habilidade, culminando na vitória por 6 a 4.

Rafaela Ladeira, lead da equipe, expressou a intensidade do momento ao afirmar: “Não tem palavras para descrever esse momento. A gente já chorou, já riu, já xingou, é algo que nunca vamos esquecer. Estou muito grata por estar nesse time e vivenciar essa experiência.” Pedro Ribeiro, skip brasileiro, também compartilhou seu orgulho: “Muito orgulho por ter jogado pelo meu país e ter trazido para cá tudo o que a gente poderia trazer. Obrigado a todos que torceram pela gente.”

A técnica Ísis Oliveira destacou o momento como um orgulho para a equipe e enfatizou a dedicação necessária para alcançar esse feito. “É uma emoção muito grande, trabalhamos 15 meses com muito treino. As pessoas não têm noção do quanto você precisa trabalhar para chegar aqui e vencer. Tivemos um começo difícil, mas hoje podemos mostrar que o nosso potencial é grande.”

Com informações de Jogos Olímpicos