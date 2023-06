Alcoolizado, motorista atinge moto e tenta fugir com a vítima em cima do carro

Visivelmente alcoolizado, um homem de 44 anos, foi preso na noite de ontem (18), após atropelar um motociclista e tentar fugir com a vítima em cima do capô do veículo em que conduzia, na avenida Rodoviária no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O motociclista foi encaminhado para Santa Casa com suspeita de fratura no braço e pernas, e segue em observação.

Segundo informações da Polícia Civil, ambos os veículos seguiam na mesma via, quando o motorista do Ecoesporte foi fazer uma conversão na rua Dr. Fausto Pereira e bateu na motocicleta. Com o impacto da colisão, a vítima de 47 anos, foi parar em cima do capô do carro, porém o condutor do veículo tentou seguiu em frente, mas parou o carro logo mais a frente após uma pane elétrica. Visivelmente alcoolizado, o motorista foi contigo por moradores da região, que acionaram a polícia.

Equipes da Polícia Militar foram acionados no local e tentaram realizar teste de bafômetro, negado pelo motorista do Ecoesporte . A vítima foi atendida pelos militares do Corpo de Bombeiros e encaminhada a Santa Casa de Campo Grande com suspeita de fratura no ombro e punho esquerdo além de um corte na perna esquerda.

O veículo e o motorista bêbado foram encaminhados em flagrante a Delegacia de Pronto Atendimento Cepol para registro da ocorrência.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.