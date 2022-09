Cruzeiro enfrenta Vasco em ‘jogo do acesso’

Cruzeiro e Vasco se enfrentam hoje (21), às 21hrs (Brasília), no Mineirão. Com uma vitória, a raposa tem a chance do sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, após três anos consecutivos na Série B. Já o Vasco ainda luta para se manter no G4 da competição.

Líder da competição com 65 pontos e há 13 jogos sem saber o que é derrota, o time celeste já possui 20 pontos de vantagem para o quinto colocado. O ótimo momento e a chance do acesso em um clássico certamente mobilizou toda torcida que promete uma grande festa na partida de hoje. Com várias páginas marcantes, o duelo reserva mais um momento especial.

Já o Vasco vai a Belo Horizonte tentar atrapalhar a festa do Cruzeiro e, mais que isso, se recuperar da campanha ruim que faz fora de casa nesta Série B. Mesmo no G4, uma campanha melhor que a do ano passado, o clube ainda não encaixou. Com uma sequência de 7 derrotas fora de casa, o clube busca reverter a situação para se distanciar do Londrina, 5º colocado.

Prováveis escalações para Cruzeiro x Vasco

Cruzeiro

Paulo Pezzolano foi absolvido em julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta terça-feira. Com isso, estará à beira do campo no duelo desta quarta. Bidu e Jajá ficam fora da partida. Na vaga de Bidu, há possibilidade de entrada de Marquinhos Cipriano, que fez a estreia no final de semana. Outra possibilidade é a entrada de Luvannor.

Time provável: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado, Neto Moura, Daniel Jr e Matheus Bidu; Bruno Rodrigues, Luvannor (Rafa Silva) e Edu

Vasco

O técnico Jorginho terá praticamente a equipe completa e deve repetir a escalação da goleada sobre o Náutico. O chileno Carlos Palacios ficou de fora em virtude de uma dor na coxa direita após o treino desta terça.

Time provável: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, Paulo Victor, Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê; Marlon Gomes, Eguinaldo e Raniel.

