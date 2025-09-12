Cruzeiro e Vasco avançam às semifinais da Copa do Brasil após clássicos emocionantes

A noite dessa quarta-feira (11) foi de definição e fortes emoções na Copa do Brasil. Cruzeiro e Vasco garantiram vaga nas semifinais do torneio após vencerem seus principais rivais em confrontos decisivos.
No Mineirão, o Cruzeiro derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, gols de Kaio Jorge, e carimbou a classificação com 4 a 0 no agregado. Já no Nilton Santos, o Vasco superou o Botafogo nos pênaltis, vencendo por 5 a 3 após novo empate em 1 a 1 no tempo normal.
Cruzeiro domina o clássico e elimina o rival
A Raposa entrou em campo pressionando e abriu o placar logo aos 4 minutos, em lance revisado pelo VAR, confirmado sem impedimento. O time seguiu intenso e ampliou na volta do intervalo, novamente com Kaio Jorge, que aproveitou rebote de chute de William.
O Atlético, apesar de maior posse de bola, errou passes e finalizações. Hulk chegou a acertar o travessão, mas não conseguiu evitar a eliminação. O jogo foi marcado por discussões entre jogadores, expulsão de Guilherme após agressão a Matheus Henrique e provocações da torcida celeste, que lotou o Mineirão com 61.584 torcedores, recorde da temporada.
Com a vitória, o Cruzeiro avança às semifinais para enfrentar o Corinthians nos dias 10 e 14 de dezembro, conforme o calendário atualizado pela CBF.
Vasco supera rival nos pênaltis e faz clássico carioca na semi
No Rio, Vasco e Botafogo reeditaram a rivalidade em confronto equilibrado. O Cruzmaltino abriu o placar aos 21 minutos, com Nuno Moreira aproveitando rebote após falta de Philippe Coutinho. O Botafogo empatou aos 42, em pênalti convertido por Alex Telles.
A segunda etapa foi de chances para ambos os lados, mas o placar se manteve em 1 a 1. Nos pênaltis, o Vasco converteu todas as cobranças – com Robert Renan fechando a série –, enquanto Rayan desperdiçou pelo Botafogo. O resultado confirmou a classificação vascaína por 5 a 3.
Agora, o Vasco encara o Fluminense na semifinal, em mais um clássico carioca de peso.
Antes da decisão da Copa do Brasil, as equipes voltam as atenções para o Brasileirão:
– Atlético-MG x Santos – domingo (14), às 15h (MS)
– Cruzeiro x Bahia – segunda (15), às 19h (MS)
– São Paulo x Botafogo – domingo (14), às 16h30 (MS)
– Vasco x Ceará – domingo (14), às 19h30 (MS)
