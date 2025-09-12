Agenda do fim de semana tem sertanejo, rock e samba!

Fim de semana será de sertanejo, rock e samba! Interior também será agitado, com shows nacionais e feiras

Pearl Jam Symphonic

Seattle, extremo oeste americano, 1990. Após colecionarem decepções tentando emplacar no mundo da música, quatro amigos ligados a um gosto musical em comum se reúnem com um cantor de San Diego, Califórnia, e formam o que seria, pouquíssimo tempo depois, uma das bandas mais importantes da história do rock.

Além de colecionar prêmios e feitos expressivos no mundo da música, o Pearl Jam detém a marca de 70 milhões de discos vendidos, patamar que os coloca na galeria das maiores bandas da história da música internacional e recebendo diversas homenagens ao redor do globo.

Uma delas é a banda carioca Black Circle. Surgida no Rio de Janeiro em 2016, o grupo alcançou um feito até então inédito para qualquer tributo: chamar a atenção do próprio Eddie Vedder! O cantor não só interagiu com a banda nas redes sociais como também decidiu, de forma espontânea, “apadrinhar o grupo”, convidando os cariocas para participarem de um show beneficente recheado de grandes nomes como Adam Sandler, Adam Levine, Billie Eilish, Willie Nelson e David Letterman, e transmitido, entre outros, no canal do Pearl Jam, durante a pandemia.

Se o sonho de abrir para a sua banda preferida não fosse suficiente, a Black Circle ainda viveu outra grande emoção, quando em um show do Pearl Jam, na cidade de Austin, Texas, em Setembro de 2023, Eddie Vedder recebeu da plateia uma bandeira da Black Circle, e os saudou e mencionou a banda, dedicando a eles a música que deu nome à banda, Spin The Black Circle, e recomendando ao público presente que conhecessem o grupo carioca. Em outro momento, Eddie fez uma aparição pública, junto com a sua família, usando uma camiseta da banda.

No projeto “Pearl Jam Symphonic” a Black Circle irá executar todos os clássicos do Pearl Jam, além de inúmeras surpresas, acompanhada de uma orquestra ao vivo, regida pelo músico e arranjador Dhouglas Umabel, membro da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), uma das orquestras mais respeitadas do América Latina.

O show será neste sábado (13), no Palácio Popular da Cultura (Parque dos Poderes, Campo Grande), às 21h, com ingressos disponíveis no link https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso/pearl-jam-symphonic-by-black-circle-10079.

Zé Neto e Cristiano e Menos é Mais

Também no sábado (13), quem curte sertanejo e pagode em Campo Grande estará muito bem servido, com show da dupla Zé Neto e Cristiano e do grupo Menos é Mais, no Bosque Expô.

O evento era muito aguardado pelos fãs da dupla, já que a apresentação estava inicialmente marcada para setembro de 2024, mas foi adiada após Zé Neto enfrentar problemas relacionados a saúde mental.

Donos dos hits ‘Alô Ambev’, ‘Barulho de Foguete’, ‘Pátio do Posto’ e ‘Largado as Traças’, a dupla também acumula parcerias de sucesso com artistas como Henrique & Juliano, Dilsinho, Matheus Fernandes, Wesley Safadão e Marília Mendonça, consolidando-se como uma das maiores duplas do sertanejo atual.

Já o grupo Menos é Mais promete colocar o público para sambar, com músicas como “Adorei”, “Lapada Dela”, “Melhor Eu Ir” e o sucesso do projeto “Churrasquinho do Menos é Mais”. Os ingressos já estão à venda e variam conforme o setor escolhido: R$ 70 (Arena); R$ 140 (Área Premium); R$ 250 (Camarote) e R$ 550 (Bangalô), na plataforma Ingressos Santo Show.

Sexta-feira (12)

Feira Baobá

A Praça Brasilina de Aguiar, conhecida como Praça do Caiçara, recebe nesta sexta-feira (12), a 3ª edição da Feira Baobá, das 18h às 22h. A feira já é sucesso na região, com muita comida regional, artesanato, apresentações culturais, área kids e diversão garantida.

30 anos de Casa de Ensaio

Nesta sexta-feira, Gilson Espíndola se une a Gabriel de Andrade para celebrar os quase 30 anos da Casa de Ensaio com o show ‘Um passeio na música urbana do MS’, a partir das 20h, na sala Diogo Vilela. O evento ainda contará com participações de Maria Alice, Ton Alves e Pedro Ortale. O investimento é de 50,00 pelo Pix 67992091973 e envie o comprovante para esse mesmo numero de celular!

Ilha dos Piratas

Com circuito infantil, piscina de bolinhas, infláveis gigantes, escorregadores tubulares e brinquedos temáticos, o Shopping Norte Sul Plaza inaugura a Ilha dos Piratas, nova atração infantil, realizada na Praça de Eventos. A atração funciona no horário do shopping, para crianças até 13 anos. PCD tem 50% de desconto; aniversariante da semana também paga meia, mediante comprovação.

48ª Exporã

O município de Ponta Porã deu início na última quarta-feira a mais uma edição da Exporã, feira agropecuária mais tradicional da região de fronteira, no Parque de Exposições Alcindo Pereira. O evento segue até domingo (14), com atrações que unem negócios, cultura e entretenimento. A programação musical traz nomes de destaque e a noite mais aguardada será na sexta (12), com Zé Neto & Cristiano e Menos é Mais, em show pago, com ingressos disponíveis no site santoshow.com.br e pontos físicos. No sábado (13), a animação fica por conta da dupla Júlia & Rafaela, e no domingo (14), João Gustavo & Murilo encerram a festa. Nos dias 11, 13 e 14, a entrada será gratuita. No Espaço do Laçador, o público encontra baile carapé todos os dias até o início dos shows principais, além de bar privativo, praça de alimentação e estandes com vestuário e acessórios típicos do laço comprido. O rodeio completa a programação com montarias das principais companhias do país.

4ª Festa do Mel

A cidade de Guia Lopes da Laguna se prepara para receber a 4ª edição da tradicional Festa do Mel neste final de semana, na Praça Central. Durante os dias de festa, o público contará com praça de alimentação variada, espaço para expositores, além de palestras voltadas ao setor produtivo e ao empreendedorismo. Na programação musical, destaque para os dois grandes shows nacionais. Na sexta-feira, 12 de setembro, a dupla Jads & Jadson sobe ao palco trazendo o melhor do sertanejo raiz e universitário. Já no sábado, 13 de setembro, será a vez da dupla João Gustavo & Murilo animar a noite, prometendo levantar o público com seus sucessos atuais.

Sábado (13)

Feira ‘Artes, Flores e Sabores’

Nos dias 13 e 14 de setembro, o município de Bataypoorã realiza a feira ‘Artes, Flores e Sabores – Especial de Primavera’, na Feira Municipal da cidade, com entrada gratuita. A programação reúne exposição e comercialização de artesanato, flores e plantas, variedade gastronômica e música ao vivo. No sábado (13), as atividades começam às 19h e o palco será comandado pelo forró de Ruth Oliveira. Já no domingo (14), a festa tem início às 18h, e o DJ Nene (Pedro Claudio) irá animar o público com ritmos diversos.

Mixicirquinho

Interpretada por Kelly Figueiredo, a Palhaça Mixirica traz ao palco do Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200), neste sábado (13), às 16h, sua divertida companheira Mixipulga, recriando aventuras circenses repletas de magia e imaginação. Com desafios em uma corda-bamba e outros elementos lúdicos, a apresentação promete encantar crianças e adultos com humor e leveza. A apresentação possui classificação livre e acessibilidade em libras.

22ª Parada LGBT+

Campo Grande se prepara para um momento histórico no dia 13 de setembro: a cantora Wanessa Camargo é a atração confirmada da Parada da Diversidade e do Orgulho LGBTQIAPN+ e do Show da Diversidade 2025. A festa começa a partir das 13h, na Praça do Rádio, e promete muita música, celebração e representatividade.

Bar Fumaça Fina

O Bar Fumaça Fina, na 14 de Julho, traz uma programação intensa para o fim de semana. Na sexta-feira, a casa recebe uma noite especial de eletrônica com MWP, Joca, Madd e outros nomes. No sábado, é a vez do Baile da Fumaça, comandado por Allan Gabriel, Marcelinho da ZS e Shida. Já no domingo, o clima é de celebração com o show de Mariana Ogatha, no aniversário oficial do bar. O espaço abre a partir das 18h, e as atrações são gratuitas.

Domingo (14)

Praça Bolívia

Setembro é o mês do Sol de Primavera. Nesta edição do dia 14 de Setembro a Praça Bolívia antecipa a homenagem à estação mais charmosa do ano. A feira é gerida pelos feirantes e são 20 anos de Fé e de luta de uma economia criativa e trabalhadores que fazem mais pelo coletivo de artistas e artesãos. Das 9h às 14h o local será palco de muita gastronomia, antiguidades, moda circular, artes visuais e muito show ao vivo com DJ Jackson Seballo, Elisa Emanuely, Banda Nobres, Elvira’s Rock Band e muito mais.

Ita Center Park

Sucesso das décadas de 1990 e 2000, o Ita Center Park volta a Campo Grande com uma seleção de brinquedos que agradam desde os amantes da adrenalina até quem prefere experiências mais tranquilas. Entre os destaques, estão o Ranger, Bate-Bate, Tobogã, e o Crazy Dance. Os ingressos têm preço inicial de R$ 15 e o horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h. O parque está localizado no estacionamento do Carrefour, no Shopping Campo Grande. Cada brinquedo possui requisitos de altura mínima e máxima. Para esclarecimentos, consulte a bilheteria do parque.

Bruna Louise – Stand up

A comediante brasileira Bruna Louise volta a Campo Grande com seu novo espetáculo “O que passa na cabeça dela”, no Teatro Dom Bosco. Relacionamentos, perrengues, empoderamento e as situações mais absurdas do dia a dia viram piada nas mãos de Bruna, que não tem medo de falar o que pensa. Com sua autenticidade de sempre e muita interação com o público, ela transforma cada apresentação em uma experiência única – porque ao vivo, tudo pode acontecer. Os ingressos para a sessão das 22h podem ser adquiridos no site da Realiza Shows.

Por Carolina Rampi

