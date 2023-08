Cruzeiro anuncia demissão do treinador Pepa

Pepa não é mais técnico do Cruzeiro. O clube anunciou na manhã desta terça-feira (29) a demissão do treinador português e de sua comissão técnica. A decisão vem após sequência de sete jogos sem vitória do time, todos pelo Campeonato Brasileiro.

“Pepa não é mais o técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro informa que, após reunião nesta manhã entre a Diretoria de Futebol e Pepa, ficou definida a saída do treinador e de sua comissão técnica, composta por Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva. Fernando Seabra e Vinícius Rovaris conduzem o treinamento desta terça-feira. O nome do novo comandante será anunciado nos próximos dias”, anuncia o comunicado oficial do clube.