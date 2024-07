Costa Rica precisa de uma vitória em dois jogos para avançar na Série D do Brasileiro

A primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro está na reta final da primeira fase e o Costa Rica, único representante de Mato Grosso do Sul na competição, está na disputa direta por lugar na próxima fase. Terceiro colocado do Grupo A7, com 20 pontos, o CREC depende apenas dos próprios resultados para se classificar.

A chave tem apenas um time já garantido na segunda fase. O líder Maringá-PR, derrotado pelo Costa Rica na última rodada por 3 a 2, em virada heróica nos acréscimos, tem 26 pontos e está, virtualmente, garantido na primeira posição, mesmo que perca os dois últimos jogos, graças ao bom saldo de gols. Por outro lado, Pouso Alegre-MG, São José-SP e Patrocinense-MG já estão eliminados.

Na disputa pelas três vagas abertas estão Inter de Limeira-SP e Costa Rica, com 20 pontos e vantagem para o time paulista no saldo de gols, Água Santa-SP, com 18 pontos, e o Santo André-SP, com 17.

A disputa pela vice-liderança tem o confronto direto no próximo sábado (13), 15h (MS), entre Inter de Limeira e CREC, no Estádio Major Levy Sobrinho. Essa é a primeira das duas chances que o time sul-mato-grossense tem para garantir classificação. Na última rodada, recebe o São José no Estádio Laertão, dia 20. Uma vitória e avança sem depender de outros resultados.

Já os concorrentes enfrentam o pior time da chave, o Patrocinense, em um dos jogos. Neste sábado, o Santo André joga em Minas Gerais e, na última rodada, o Água Santa recebe o lanterna em casa. Para compensar, nesta 13ª rodada, o time de Diadema enfrenta o Maringá, fora. O Santo André joga contra o time paranaense na última rodada.

Confrontos

Na segunda fase, os classificados do Grupo A7 enfrentam os times que avançam no Grupo A8. Os confrontos são eliminatórios em ida e volta. Com a classificação atual, o Costa Rica enfrentaria o Avenida-RS, com a partida de volta em Santa Cruz do Sul. Nos outros confrontos, se enfrentariam Maringá x Barra-SC, Inter de Limeira x Concórdia-SC e Cianorte-PR x Água Santa.

Com informações FFMS

