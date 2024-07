UFMS divulga conteúdos programáticos do Vestibular e PASSE UFMS 2025

A avaliação do Vestibular e da 3ª etapa do PASSE é composta por redação e questões objetivas de múltipla escolha em quatro áreas de conhecimento

Os editais com os conteúdos programáticos dos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFMS em 2025 já estão disponíveis para consulta pelos candidatos. Os interessados podem conferir as informações referentes ao Vestibular e ao Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) para os triênios 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 na página Ingresso UFMS.

A avaliação do Vestibular e da 3ª etapa do PASSE é composta por redação e questões objetivas de múltipla escolha em quatro áreas de conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já a primeira e segunda etapa do PASSE concentram-se nas quatro áreas de conhecimento, já que a redação é exclusiva do último ano de realização da provas.

Datas definidas

As provas para o Vestibular estão marcadas para o dia 1º de dezembro de 2024, com início às 8h e término às 13h. Já as provas do PASSE, que contemplam a 1ª, 2ª e 3ª etapas, serão realizadas no dia 8 de dezembro de 2024, também das 8h às 13h. Os editais de abertura dos processos seletivos estão previstos para setembro, com todas as informações necessárias para inscrição e realização das provas.

O Vestibular UFMS é voltado a candidatos que concluíram ou irão concluir o Ensino Médio até a data prevista para matrícula na Universidade. Há reserva de vagas conforme a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e, além desta modalidade e da ampla concorrência, é possível participar também como treineiro. Já o PASSE UFMS se destina a candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio e desejam ingressar na UFMS, por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos daquele período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre no último ano.

Mais informações podem ser obtidas na página ingresso.ufms.br.

Com informações da UFMS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram