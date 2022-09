Costa Rica enfrenta o Cuiabá pelas oitavas de finais da Copa Verde

O campeão sul-mato-grossense de 2022, o Costa Rica, enfrentará o Cuiabá (MT), pelas oitavas de finais da Copa Verde. O jogo será disputado em partida única, nos dias 28 ou 29 de outubro, na capital mato-grossense.

A Copa Verde de Futebol é uma competição regional que é disputada desde 2014, entre equipes da Região Norte e Centro-Oeste, mais o Espírito Santo.

De acordo com o regulamento, quem avançar deste confronto, enfrentará Luverdense (MT) ou Brasiliense (DF), que é a outra partida das oitavas de finais da Copa Verde.

Em 2019, quando o Cuiabá disputava a série B, enfrentou o CREC nas quartas de finais, empatando em 1 a 1 no Laertão e na segunda partida, vencendo por 2 a 1, na Arena Pantanal.

