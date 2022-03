Costa Rica e Operário estão com disputa acirrada no Campeonato Estadual

Nesta quarta feira (23), Costa Rica e Operário venceram a disputa da Estadual e segue competindo com conflito acirrado pela ponta da tabela, no hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022.

Na segunda rodada da fase decisiva da competição, a Serc (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão) e Aquidauanense empataram em 1 a 1.

O Galo enfrentou Naviraiense e com apenas um gol aos 15 minutos do primeiro tempo garantiu a liderança ao time da Capital, que tem melhor saldo de gols.

Atrás na classificação vem o Costa Rica, que também venceu pelo placar mínimo. A Cobra do Norte bateu o Dourados com gol nos 34 minutos da etapa inicial. A equipe costa-riquense tem seis pontos, como o Operário, mas tem saldo inferior.

Com gols marcados no primeiro tempo, Serc e Aquidauanense ficaram no 1 a 1. Jô abriu o placar para o Azulão, aos 10 minutos do primeiro tempo. No fim da primeira etapa, Cromado empatou para os visitantes. As equipes, que haviam perdido na primeira rodada, agora têm um ponto cada.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022 tem o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).

Com informações da Fundesporte MS.