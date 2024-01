Costa Rica e Operário conhecem seus adversários da 1ª fase da Copa do Brasil

O sorteio realizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), nesta terça-feira (30), definiu os 26 confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil 2024. Representando Mato Grosso do Sul, Costa Rica irá enfrentar América/RN pela primeira vez.

Já o Operário-MS, o Galo, irá enfrentar (de novo) o seu xará paranaense, o Operário de Ponta Grossa. Galo e Fantasma voltam a se enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil. No ano passado, as equipes se enfrentaram no Jacques da Luz, e o Galo levou a melhor vencendo por 1×0.

CONFRONTOS

Chave 1

Sousa-PB x Cruzeiro

Petrolina x Cascavel

Chave 2

Anápolis x Tombense

Nova Venécia x Botafogo-SP

Chave 3

Cianorte x Corinthians

Olaria x São Bernardo

Chave 4

Humaitá x Sampaio Corrêa

Maranhão x Ferroviário

Chave 5

Fluminense-PI x Fortaleza

Manauara x Retrô

Chave 6

Porto Velho x Remo

River-PI x Ypiranga

Chave 7

Real Noroeste x Cuiabá

Audax Rio x Portuguesa-RJ

Chave 8

Treze x ABC

Grêmio Sampaio x Brusque

Chave 9

Maringá x América-MG

Independente-AP x AmazonasCh

ave 10

Operário-MS x Operário-MT

Villa Nova-MG x Aparecidense

Chave 11

Moto Club x Bahia

Portuguesa Santista x Caxias

Chave 12

Trem-AP x Sport

Murici x Confiança

Chave 13

Marcílio Dias x Vasco

Água Santa x Jacuipense