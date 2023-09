Corrida em Aquidauana celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Em homenagem à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema “A paz começa no respeito às diferenças”, a Associação Pestalozzi de Aquidauana está preparando a “1ª Corrida Inclusiva de Aquidauana”.

O evento está programado para o dia 16 de setembro e já está com as inscrições abertas. Os interessados podem se inscrever pessoalmente na secretaria da Escola Especializada Mundo Feliz. A particularidade desta corrida é que a inscrição é solidária, ou seja, os participantes são convidados a doar 1kg de alimento não perecível como requisito para a inscrição.

As provas serão realizadas a partir das 16h do sábado, 16 de setembro, e estão divididas em três modalidades:

Caminhada de 3 km

Com largada e chegada na Praça Nossa Senhora da Conceição, essa modalidade oferece uma oportunidade inclusiva para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico participarem e promoverem a solidariedade.

Corrida Kids

Destinada a crianças com idades entre 6 e 12 anos, essa categoria possui um percurso de 50 metros e visa incentivar os jovens a se envolverem em atividades esportivas desde cedo, promovendo a inclusão e o respeito às diferenças.

Corrida de 5 km

Também com largada e chegada na Praça Nossa Senhora da Conceição, essa modalidade desafia os corredores a percorrerem 5 quilômetros, incentivando um estilo de vida ativo e saudável.

O evento é realizado pela Pestalozzi de Aquidauana e conta com o apoio fundamental da Prefeitura Municipal, por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA), do Departamento Municipal de Trânsito e de empresas e instituições locais que compartilham o compromisso de promover a inclusão e celebrar as diferenças.