Feriadão da Independência já registra 7 mortes em rodovias de MS

O feriadão da Independência do Brasil, mal começou e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já registrou sete mortes nas estradas de Mato Grosso do Sul, conforme balanço parcial da Operação Independência, divulgado no início da tarde de hoje(8).

Por enquanto, segundo os dados, só registraram dois óbitos, no entanto, já constaram nessas 24h, mais cinco vítimas fatais em acidentes ocorridos até a manhã de hoje. Eles serão computadas até amanhã, segundo a PRF.

Até o momento foram registrados 1.970 pessoas fiscalizadas, 1.617 veículos fiscalizados, 1.103 testes de alcoolemia, quatro pessoas foram detidas por crime de trânsito e outras 13 por demais crimes.

Ainda conforme os dados, foram registrados também 11 acidentes, sendo 3 deles graves e duas mortes. Os outros cinco mortos, ainda não oficializadas, ocorreram em Bataguassu (2 mortos), uma em Dourados (BR-163) e as outras duas na BR-376.

