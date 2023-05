Em fuga, motorista abandona veículo em plantação de milho com 500 quilos de maconha

Agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) encontraram em um veículo abandonado em meio de uma plantação de milho, na tarde de ontem (23), mais de 500 quilos de maconha. O flagrante aconteceu em uma zona rural, próximo ao município de Sidrolândia, a 71 quilômetros da Capital.

Segundo apurado pela Polícia Civil, policiais realizavam diligências na MS-162, para coibir crimes de tráfico e descaminho, quando visualizaram um veículo GM Vectra, de cor azul, transitando na rodovia, com claros indícios de que transportava produtos ilegais.

Os policiais deram voz de parada ao condutor, por meio de sinais sonoros e luminosos, no entanto, o motorista fugiu em alta velocidade, exigindo a realização de acompanhamento tático do automóvel.

Após a fuga, o motorista adentrou com o carro em meio a uma plantação de milho, abandonando o veículo e continuando a fuga a pé. Os policias realizaram rondas pela plantação de milho, mas o motorista não foi localizado.

Diante do flagrante, foi realizado busca no veículo quando se localizou aproximadamente 500 kg de maconha e 5kg de skunk.

O carro e o entorpecente apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Sidrolândia para os procedimentos de praxe e a busca pela identificação do suspeito continua.

