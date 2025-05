Corinthians vence o Racing e segue vivo na Sul-Americana; vaga direta depende de goleada sobre o Huracán

O Corinthians conquistou uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Racing-URU na noite dessa quinta-feira (15), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O gol solitário da partida foi marcado por Matheus Bidu, aos 28 minutos do segundo tempo, após jogada confusa na área adversária.

Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior chegou aos 8 pontos e assumiu a vice-liderança da chave, ficando atrás apenas do Huracán, que lidera com 11 pontos e larga vantagem no saldo de gols (8 contra 1).

O técnico alvinegro optou por preservar titulares e mandou a campo uma formação alternativa. Apesar da ampla posse de bola (72%), o Corinthians encontrou dificuldades para transformar o controle em oportunidades reais de gol. A melhor chance do primeiro tempo veio em cobrança de falta de Ángel Romero, bem defendida por Amadé, que espalmou no ângulo.

No segundo tempo, Dorival promoveu mudanças no setor ofensivo com as entradas de Yuri Alberto, Igor Coronado e Carrillo, o que deu mais dinamismo ao ataque corintiano. O único gol da partida saiu aos 28 minutos do segundo tempo. Após rebote da zaga do Racing em cruzamento pela direita, Matheus Bidu apareceu na entrada da área e finalizou. A bola desviou no zagueiro Cotugno, tirando completamente o goleiro da jogada e morrendo no fundo da rede.

Mesmo em desvantagem, o Racing não esboçou reação e seguiu sem ameaçar a meta defendida por Carlos Miguel. A equipe uruguaia, que ainda não somou pontos no torneio, está matematicamente eliminada da competição.

Com a vitória, o Corinthians ainda sonha com a classificação direta para as oitavas de final, mas para isso precisará golear o Huracán por pelo menos quatro gols de diferença, na última rodada da fase de grupos, marcada para o dia 27 de maio, às 20h30 (horário de MS), na Argentina. No mesmo dia e horário, o Racing recebe o América de Cali, que atualmente disputa com o Corinthians a segunda colocação.

Antes do confronto decisivo pela Sul-Americana, o Timão volta a campo no domingo (18), às 15h, para o clássico contra o Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que Dorival Júnior utilize força máxima para tentar uma reação também no cenário nacional.

