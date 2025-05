Polícia Civil cumpre mandados de busca em casas de suspeitos de crimes sexuais em Coxim

Na última quarta e quinta-feira (14 e 15), a Polícia Civil, em ação conjunta com a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), cumpriu dois mandados de busca e apreensão em residências de acusados de crimes sexuais na cidade de Coxim, localizada a 253 quilômetros de Campo Grande.

No dia 14, os agentes estiveram na casa de um homem de 61 anos, investigado pelo estupro de uma mulher de 38 anos, ocorrido em março deste ano. Segundo informações da polícia, o suspeito não possui parentesco com a vítima. Na residência, foram apreendidos um aparelho celular, uma CPU e uma pistola calibre 9 milímetros. A perícia científica foi acionada para análise do local.

Já no dia 15, os policiais cumpriram mandado na casa de um homem de 40 anos, acusado de estuprar a própria filha, de 9 anos. A denúncia foi registrada em abril deste ano. Durante a ação, foram apreendidos um aparelho celular e uma faca.

As investigações seguem sob segredo de Justiça.