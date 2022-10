Corinthians empata com lanterna Juventude e vê vaga no G4 ameaçada

O Corinthians empatou com o Juventude na noite de ontem, por 2 a 2, no estádio Alfredo Jaconi, na abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ficou duas vezes na frente do placar, com gols de Giuliano e Yuri Alberto, mas não conseguiu segurar a vantagem e viu os donos da casa igualarem, primeiro com Óscar Ruíz e depois com Pitta.

O resultado ameaça a 4ª colocação do Corinthians. Caso o Flamengo vença o Inter hoje (5), o Timão deixa a zona de vaga direta para a Libertadores.

Já pelo lado do Juventude, o resultado não ajuda. O clube ainda amarga a última colocação da competição e o rebaixamento é iminente.

Como foi Juventude x Corinthians

O Timão seguiu o roteiro dos últimos jogos e teve um início ruim no Alfredo Jaconi. Mesmo sem se esforçar, se aproveitou da fragilidade do rival para sair na frente.

Em um primeiro tempo que deixou a desejar de ambas as equipes, o time paulista conseguiu ser mais eficiente. Quem criou a primeira oportunidade, no entanto, foi a equipe da casa no belo chute de Rafinha, que passou raspando a trave esquerda de Cássio, logo aos 9 minutos.

O primeiro gol foi de Giuliano. Aos 23 da primeira etapa, o jogador recebeu de Gustavo Mosquito e bateu forte para o gol, sem chances para o goleiro. Porém, com menos de 1 minuto do segundo tempo, o Juventude igualou. Óscar Ruiz arriscou, a bola desviou em Bruno Méndez e acabou traindo Cássio. Mas a reação do Juventude durou pouco.

O Timão ficou novamente na frente do placar. Aos 9 minutos Yuri Alberto acertou um chutaço de fora da área.

Aos 15 minutos, Pitta deixou tudo igual para o Juventude e balançou a rede de Cássio. O torcedor corintiano teve um momento de esperança de voltar à frente do placar na reta final do segundo tempo, quando Jean Irmer colocou a mão na bola dentro da área. A arbitragem marcou pênalti, anulado após checagem do VAR, que flagrou Gil em posição irregular.

