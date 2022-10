Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Lua e Sol enviam ótimas vibrações para suas parcerias e sociedades, por isso, estimule a cooperação e some forças com os colegas para atingirem mais rápido as metas do dia. Os astros só não recomendam fazer acordos financeiros com amigos à tarde, pois pode sair no prejuízo. Amigos também podem dar uma força nas paqueras e apresentar alguém interessante. Se se pintar paixão por alguém da turma, você não pensará duas vezes para se declarar. Declare-se, também, no romance. Diga o que sente e faça planos com seu amor.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os astros anunciam uma fase de boas oportunidades para a sua carreira, por isso, aproveite todas as chances que tiver de mostrar o seu potencial e de revelar aos chefes seus projetos, propostas e objetivos. Arregace as mangas, pois pode ter ótimos resultados no trabalho e, quem sabe, até conquistar uma promoção e um aumento de salário. Seu único desafio será controlar suas reações e sua teimosia – saiba negociar e fazer acordos sem brigar. No amor, você saberá bem o que quer e pode se envolver com uma pessoa influente e poderosa. Na união, busque as metas mais ambiciosas do casal.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O desejo de evoluir e se aventurar em novas experiências será enorme e incentivará você a investir em tudo que possa abrir novas portas para o seu futuro. Os estudos continuam estimulados e você deve aproveitar cada oportunidade que tiver de conversar e trocar experiências com gente sábia, inteligente e bem-sucedida. Inspire-se no exemplo de quem você já admira. Nas paqueras, que tal ir a lugares diferentes e conhecer gente nova? Lua e Marte avisam que pode conhecer alguém tão especial que vai ser paixão à primeira vista. A dois, sintonia de corpo, mente e alma com seu par. Capriche na sedução!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Persista nas mudanças que você começou, pois os astros darão todo apoio para transformar o mundo à sua volta. É um bom dia, também, para revirar os armários e descartar coisas que só ocupam espaço e você sabe que não vai usar mais. À tarde, você pode enfrentar algum conflito com amigos. Também pode perceber que precisa cortar relação com pessoas abusivas e superficiais. Mas as relações sólidas e verdadeiras, ao contrário, só vão e aprofundar. Use e abuse do seu poder de sedução para conquistar alguém ou esquentar o clima com a pessoa amada. Marte desperta suas fantasias mais ousadas: realize-as!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas será muito positivo para você nesta quarta-feira. Várias cabeças sempre pensam melhor do que uma e, se agirem juntos, vocês certamente encontrarão soluções rápidas e criativas para qualquer situação. Só convém ter cuidado para não parecer autoritária demais, especialmente no período da tarde. Mesmo que tenha mais experiência, é fundamental saber dialogar e fazer acordos. A Lua na Casa do Romance garante boas novidades para o seu coração. Pode iniciar um namoro ou fortalecer os laços com a pessoa amada. Romance com amigo(a) promete ser quente!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O dia promete ser de muito trabalho, do jeitinho que você gosta. A Lua garante ainda mais energia e disposição para você dar conta dos seus compromissos e encerrar o expediente com aquela deliciosa sensação de dever cumprido. Com o Sol na Casa 2, seu empenho ainda pode garantir um aumento ou uma grana extra para o bolso, então, mãos à obra! No início da tarde, imprevistos podem alterar um pouco seus planos e atrapalhar sua concentração, mas serão passageiros. Atração por alguém conhecido tem tudo para aumentar. Hoje você vai curtir ainda mais o jogo da sedução: assuma o comando e surpreenda o par.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua no seu paraíso astral garante um dia de muito entusiasmo e bom humor para você. Sua alegria e seu otimismo vão contagiar os colegas e farão até mesmo as tarefas mais chatas parecerem fáceis. Você vai se dar bem com todo mundo, o que também tornará qualquer negociação mais fácil. Vai conseguir o que quiser com charme, simpatia e criatividade. Só controle bem os gastos e fique longe de investimentos arriscados. Cheia de charme e sensualidade, você vai atrair admiradores por onde passar. Pode se interessar por uma pessoa mais séria e experiente. A dois, paixão à flor da pele, é só curtir!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O Sol na Casa 12 joga luz em questões que andam tirando o seu sono e ajudam você a buscar soluções definitivas para os problemas. É um bom momento para quitar dívidas, resolver pendências de família e trabalhar melhor as próprias emoções. Se puder fazer uma terapia, não perca essa chance. Quem trabalha com parentes deve ter jogo de cintura para não brigar. Defenda suas ideias com sabedoria, mas sem querer impor as suas vontades. Rever alguém do passado pode trazer de volta sentimentos que estavam adormecidos. A atração será irresistível. Desejos ardentes também na união: abuse da sedução!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Além de contar com muita criatividade, você terá uma habilidade incrível para expor e defender as suas ideias, o que deve agilizar bastante as coisas no trabalho. Conte com o apoio dos colegas e será ainda mais fácil alcançar as metas em comum. Valorize a troca de experiências e os conselhos de gente mais experiente. Só não embarque em conversas fúteis. Fique longe de fofoca e mal-entendidos. Simpatia e papos descontraídos vão animar o clima nas paqueras. Será mais fácil se aproximar de alguém e até abrir seu coração. Fase intensa e apaixonada na vida a dois, é só aproveitar!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A vontade de alcançar o sucesso, ganhar dinheiro e melhorar de vida será um bom estímulo para você se dedicar ao trabalho e mostrar o seu valor aos chefes. Pode ter uma boa chance de subir de cargo e faturar um aumento, por isso, explore todos os seus talentos no que faz. Cuidado para não exagerar nos gastos com supérfluos, principalmente no começo da tarde. Procure economizar e fazer seu pé-de-meia para o futuro. Nos assuntos do coração, você vai querer segurança deve fugir de romances passageiros. Na união, sair da rotina pode fazer bem ao casal. Controle o ciúmes e a possessividade.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você tem a mente aberta, está sempre antenada a tudo que acontece à sua volta e vai sentir ainda mais vontade de abrir seus horizontes nesta quarta-feira. Sol e Lua aumentam seu entusiasmo e seu prazer de aprender e experimentar coisas novas. Vai se interessar ainda mais por livros, cursos, conversas e tudo que possa trazer algum conhecimento e crescimento para sua vida. Pode enfrentar algum conflito com parentes no início da tarde – enfrente com maturidade e jogo de cintura para não brigar. Marte no paraíso astral estimula a paixão e promete fortes emoções na paquera e no romance. Clima sedutor!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua na Casa 12 deixa você ainda mais sensível e intuitiva do que já é. Reserve mais tempo para refletir, pois você pode ter ideias inspiradoras e encontrar soluções definitivas para alguns problemas. No trabalho, aposte na discrição e mexa seus pauzinhos para conseguir o que deseja, sem revelar seus planos a ninguém. Fique esperta para não cair nas armadilhas de gente falsa e fofoqueira. No campo sentimental, avalie se já está pronta para embarcar em um novo romance. A dois, paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes. Ouse sem medo!

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.