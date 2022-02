Corinthians demite o técnico Sylvinho após derrota para o Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O técnico Sylvinho, do Corinthians, foi demitido na madrugada desta quinta-feira (3) após a equipe perder para o Santos por 2 a 1, de virada, no primeiro clássico do Campeonato Paulista de 2022.

A decisão da presidência foi tomada no vestiário do estádio, logo após a derrota.

“Entendemos ser o momento de interromper o trabalho do nosso treinador e fazermos uma correção de rota”, disse o presidente do clube, Duilio Monteiro Alves. “Aproveito para agradecer todo o empenho do Sylvinho, todo o trabalho, toda a dedicação ao Corinthians”.

Os próximos passos devem ser decididos nesta quinta, em reunião da diretoria corintiana.

O jogo, disputado na Neo Química Arena, foi válido pela 3ª rodada do Paulista.

Sylvinho foi vaiado antes mesmo de a bola rolar, quando o seu rosto foi exibido no telão do estádio. O técnico também foi para o intervalo sob vaias. Assim como na vitória sobre o Santo André, no último domingo (30), o treinador teve a sua saída pedida pelos torcedores corintianos.

Os questionamentos dos torcedores começaram no segundo semestre de 2021 e as críticas aumentaram nos últimos meses. Ele estava no cargo desde maio do ano passado.

Na próxima rodada, o clube do Parque São Jorge visita o Ituano, domingo (6). No mesmo dia, o Santos vai a Campinas enfrentar o Guarani.