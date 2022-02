Bafta anuncia indicados com “Duna” na liderança e “Spencer” entre os esnobados

LEONARDO SANCHEZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Academia Britânica de Cinema e Televisão anunciou na manhã desta quinta (3) os indicados ao 75° Bafta, principal premiação de cinema distribuída no Reino Unido. “Duna” lidera a lista, que está cheia de surpresas por não contemplar alguns dos nomes mais fortes que tentam uma vaga no Oscar.

O filme de ficção científica dirigido por Denis Villeneuve conquistou 11 indicações, incluindo em melhor filme. A principal categoria do prêmio ainda tem “Belfast”, de Kenneth Branagh, “Não Olhe para Cima”, de Adam McKay, “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson, e “Ataque dos Cães”, de Jane Campion.

Campion e Anderson aparecem ainda na lista de melhor direção, ao lado de Aleem Khan, com “After Love”, Ryûsuke Hamaguchi, com “Drive My Car”, Audrey Diwan, com “L’Événement”, e Julia Ducournau, com “Titane”. A seção surpreendeu pela diversidade, ao priorizar diretores estrangeiros em vez de medalhões como Steven Spielberg.

Entre as ausências notáveis estão “Spencer”, filme sobre um ícone da cultura britânica, Lady Di, que não foi lembrado em nenhuma categoria, nem na de atriz, onde tem chances no Oscar, e “Tick, Tick… Boom!”, que está cotado para disputar a estatueta hollywoodiana em melhor filme e ator, pelo trabalho de Andrew Garfield.

As categorias de atuação, aliás, frustraram muitas expectativas ao deixar de fora favoritos da temporada que devem aparecer no Oscar, como Nicole Kidman e Olivia Colman, em atriz, e Denzel Washington, em ator, em detrimento de rostos menos conhecidos, estrelas de filmes menores.

Também surpreendeu o fato de gente como Leonardo DiCaprio e Lady Gaga conseguirem indicações, ocupando a cota de atores hollywoodianos no lugar de outros trabalhos mais celebrados da temporada.

A cerimônia de entrega do Bafta está marcada para o dia 13 de março e deve acontecer de forma presencial. Veja abaixo os principais indicados e confira a lista completa no site do prêmio.

MELHOR FILME

“Belfast”

“Não Olhe para Cima”

“Duna”

“Licorice Pizza”

“Ataque dos Cães”

MELHOR FILME BRITÂNICO

“After Love”

“Ali & Ava”

“Belfast”

“Boiling Point”

“Cyrano”

“Todos Estão Falando sobre Jamie”

“Casa Gucci”

“Noite Passada em Soho”

“007: Sem Tempo Para Morrer”

“Identidade”

MELHOR FILME DE LÍNGUA NÃO INGLESA

“Drive My Car”

“A Mão de Deus”

“Mães Paralelas”

“Petite Maman”

“A Pior Pessoa do Mundo”

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Becoming Cousteau”

“Cow”

“Flee”

“The Rescue”

“Summer of Soul”

MELHOR ANIMAÇÃO

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”

MELHOR DIRETOR

Aleem Khan, “After Love”

Ryûsuke Hamaguchi, “Drive My Car”

Audrey Diwan, “L’Événement”

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Jane Campion, “Ataque dos Cães”

Julia Ducournau, “Titane”

MELHOR ATRIZ

Lady Gaga, “Casa Gucci”

Alana Haim, “Licorice Pizza”

Emilia Jones, “No Ritmo do Coração”

Renata Reinsve, “A Pior Pessoa do Mundo”

Joanna Scanlan, “After Love”

Tessa Thompson, “Identidade”

MELHOR ATOR

Adeel Akhtar, “Ali & Ava”

Mahershala Ali, “Swan Song”

Benedict Cumberbatch, “Ataque dos Cães”

Leonardo DiCaprio, “Não Olhe para Cima”

Stephen Graham, “Boiling Point”

Will Smith, “King Richard: Criando Campeãs”

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Caitríona Balfe, “Belfast”

Jessie Buckley, “A Filha Perdida”

Ariana Debose, “Amor, Sublime Amor”

Ann Dowd, “Mass”

Aunjanue Ellis, “King Richard: Criando Campeãs”

Ruth Negga, “Identidade”

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Mike Faist, “Amor, Sublime Amor”

Ciarán Hinds, “Belfast”

Troy Kotsur, “No Ritmo do Coração”

Woody Norman, “Sempre em Frente”

Jesse Plemons, “Ataque dos Cães”

Kodi Smit-Mcphee, “Ataque dos Cães”