Corinthians conversa com São Bernardo para acertar compra de Barletta

O Corinthians está próximo de sacramentar a contratação do atacante Chrystian Barletta, que vem se destacando pelo São Bernardo. Barletta só deve ser oficializado no Corinthians após a participação do São Bernardo no Paulistão.

Segundo LANCE!, o Timão deve adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta de 21 anos, e o contrato terá duração mínima de três anos.

Após a vitória do clube alvinegro sobre o Mirassol, Roberto de Andrade, diretor de futebol do Timão, confirmou as conversas com o São Bernardo pela contratação do atleta, que pode atuar tanto no meio-campo como pelas pontas.

Carreira

Natural de Limeira, no interior de São Paulo, Barletta iniciou a sua trajetória no futebol pelo Renovicente, projeto focado na formação de atletas em Curitiba, no Paraná.

Natural de Limeira, no interior de São Paulo, Barletta iniciou a sua trajetória no futebol pelo Renovicente, projeto focado na formação de atletas em Curitiba, no Paraná.

Não demorou muito para que ele despertasse a atenção do Joinville, clube pelo qual se profissionalizou. Antes do empréstimo para o São Bernardo, ele também foi cedido para o Bahia, em 2021, e Chapecoense, no ano passado.