Transtornado, homem entra em posto de saúde e tenta furtar computadores

Um homem de 36 anos, foi preso pela Guarda Civil Metropolitana, após invadir a Ubsf Jardim Batistão – Dr Hélio Martins Coelho para furtar os computadores da unidade de saúde. Caso aconteceu na tarde deste sábado (18), quando a unidade estava fechada para atendimentos médicos.

Conforme o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Metropolitana, foi acionada via Gerência do Centro de Controle de Operações – GCCO/GCM (153), com denúncia de invasão a uma unidade de saúde no Bairro Batistão. Ao chegar a unidade, que fica na Rua Souto Maior, do Jardim Batistão, os agentes encontraram o homem no interior do posto. Transtornado, ele aparentava estar sob efeito de entorpecente e durante a abordagem, devido ao seu estado, contou que não havia percebido que o local era um um posto de saúde.

As salas da unidade estavam completamente bagunçadas, e o suspeito já havia até separado dois computadores que pretendia furtar. Após abordagem o indivíduo relatou que estava “apenas procurando comida” e que por isso revirou os armários do estabelecimento. Dada voz de prisão em flagrante, o homem foi encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) CEPOL para os devidos procedimentos legais.

