Corinthians atropela Santos e encerra jejum em clássicos

O Corinthians atropelou o Santos, em jogo válido pelas oitavas da Copa do Brasil. O Timão, que não vencia clássicos no ano de 2022, fez logo quatro gols em cima do time comandado por Fábian Bustos. Dessa forma, os 4 a o praticamente garante uma classificação, a menos que uma tragédia aconteça na Vila Belmiro no jogo de volta.

UMA SONORA GOLEADA DO TIMÃO! Corinthians 4 x 0 Santos ⚽⚽ Giuliano

⚽ Gustavo Mantuan

⚽ Raul Gustavo 📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/g8Pf2GcRHn — Corinthians (@Corinthians) June 23, 2022

De maneira ofensiva e incontestável, o Corinthians aplicou logo 3 a 0 ainda na primeira etapa. O time veio escalado com um 4-3-3. O destaque do jogo foi o ponta Willian. Com uma atuação de encher os olhos, o jogador entrou com liberdade pelas laterais de campo, mas flutuou por toda área ofensiva.

Mas não apenas o número 10 corintiano jogou bem. Todo o sistema defensivo foi seguro. O Santos praticamente não ofereceu perigos ao gol do goleio Cássio. A volta de Fagner, aliás, tornou o time muito mais forte. No meio, Du Queiroz fez outra partida de alto nível, e Cantillo, que peca com frequência na marcação, foi firme e fez desarmes.

No meio campo Giuliano fez o que se espera do jogador. Com boa movimentação, finalizando, pisando na área para marcar gols (dois), o camisa 11 articulou a goleada corintiana. Um Mantuan polivalente e circulante, com ímpeto de finalizar; e um Róger Guedes incansável e também contribuíram para a construção do placar.

Os gols da vitória pelas lentes da Corinthians TV!

Vale demais rever nossa goleada ⚽ 📹 Bruno Granja#VaiCorinthians pic.twitter.com/BlkuSYoYju — Corinthians (@Corinthians) June 23, 2022

Já aos 3 a 0, o técnico Vítor Pereira realizou algumas substituições na partida, pensando na sequência de decisões que tem pela frente. O jogador Zanocelo, do Santos, foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo, o que deu tranquilidade para o Corinthians tirar um pouco o pé.

A definição da vaga será na Vila Belmiro, dia 13, mas o Corinthians conseguiu construir no primeiro duelo um placar que dá completa tranquilidade para a grande decisão. Muito antes, só três dias depois deste clássico, novo jogo com o Santos, de novo em Itaquera, mas pelo Campeonato Brasileiro.

O Timão, depois de ser muito questionado, será exaltado por seu desempenho. Unir bom futebol a resultados (que já vinham no Brasileirão) pode fazer do time um candidato a coisas grandes em 2022.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.