Corinthians anuncia venda de Mantuan para o Zenit por R$ 10,4 milhões

Corinthians anunciou na manhã desta sexta-feira (23) a venda de Gustavo Mantuan para o Zenit, da Rússia, por 2 milhões de euros (R$ 10,4 milhões, na cotação de hoje).

O clube negociou os 40% dos direitos econômicos que detinha do atleta pelo. Na negociação de Yuri Alberto, em janeiro, o clube já tinha cedido outra parte do percentual do jogador.

“O Corinthians deseja sucesso ao atleta na sua carreira profissional”, escreveu o clube em sua nota sobre a negociação.

O jogador de 21 anos estava emprestado para o Zenit, com validade até o final deste mês. Na última temporada, ele fez 28 partidas e seis gols, além de ser campeão do campeonato russo. Acesse também: Paulo Turra é anunciado novo técnico do Santos

Com informações da Folhapress