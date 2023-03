Corinthians anuncia Barletta, mas procura um meia e atacante

O Corinthians anunciou, na manhã desta quarta-feira (22), contratação do meia-atacante Chrystian Barletta, que pertencia ao São Bernardo. O atleta de 21 anos assinou contrato até o final de 2026, e o Timão pagou R$ 6 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Entretanto, o Corinthians ainda quer reforços para duas posições: um meia de criação e um atacante central. “São estas as carências de hoje, e são posições muito difíceis [de encontrar] no mercado”, disse o presidente Duilio Monteiro Alves em entrevista na tarde de terça-feira (21), no CT Dr. Joaquim Grava. Na mesma ocasião, ele anunciou a saída de Roberto de Andrade.

O Corinthians não tem pressa nem pretende fazer grandes investimentos. “Não vou sair gastando dinheiro só porque quero ser campeão. Vou fazer tudo o que puder ser feito, mas com responsabilidade com o Corinthians”, afirmou Duilio.

“A gente identifica [a necessidade de] um meia de criação com características próximas às do Renato. Temos o Maycon, que pode render ali; o Fausto, que já jogou mais à frente; e o Giuliano, que está rendendo como segundo volante. Temos as opções no elenco, mas quando a gente compara, é difícil: o Renato é fora de série, e ter substituto à altura é muito difícil. Estamos procurando. Se acharmos um nome com essas características, o que é uma dificuldade, vamos tentar.”

“Pensamos também em um centroavante. Temos o Yuri. Demorou alguns anos, mas agora temos um centroavante de ofício. São as carências de hoje, mas é claro que no meio do ano pode mudar, se perdermos jogadores. São posições que são muito difíceis [de encontrar] no mercado.”

Vendas

A prioridade do clube é manter seus principais atletas, diz o presidente. Ele confirmou sondagens a Fausto Vera, Róger Guedes e Yuri Alberto, por exemplo, mas reforçou que “a intenção do clube é a manutenção do time”.

“Queremos reforçar, não perder força. Vamos fazer de tudo para que permaneçam, se as propostas chegarem. Por enquanto há sondagens, mas isso é normal, diariamente recebemos consultas. A ideia é manter e trazer mais qualidade, mas dentro do possível e sempre com responsabilidade”, completou Duilio. Acesse também: Serc/UCDB representa MS e encara a Supercopa Feminina de Futsal

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da Folhapress, por ARTHUR SANDES