Copagaz/Serc/UCDB vai disputar vaga na Libertadores da América

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) confirmou nessa última semana a participação da Copagaz/Serc/UCDB na Supercopa do Brasil de 2023. O torneio reunirá às quatro principais equipes do futsal feminino que ganharam destaque em competições nacionais nesse ano de 2022. O vencedor da Supercopa do Brasil garante vaga na Libertadores da América de Futsal.

De acordo com a confederação, além da Copagaz/Serc/UCDB, o Stein Cascavel, campeã da Copa Mundo de futsal e uma das finalistas da Taça Brasil, competição realizada em Campo Grande (MS) em maio desse ano, onde se consagrou campeã, também está garantida na competição.

As outras duas vagas sairão nos confrontos finais da Copa Brasil de Futsal Feminino. Há uma grande chance de que o Operário/ DEC possa garantir a sua vaga. O Galo da Capital, venceu o primeiro jogo por 3 a 1 no Stein Cascavel e joga nesse final de semana o segundo jogo, na cidade de Cascavel (PR).

Na outra semi-final, as equipes do Magnus/Taboão e Atlético Clube Atlético Paraupebas (ACAT-PA) também estão disputa dessa vaga. O jogo de ida foi vencido pela equipe paulista por 6 a 2. O jogo de volta será realizado no próximo dia 11 de setembro em Taboão da Serra (SP).

Libertadores da América

A Copa Libertadores da América Futsal Feminina deste ano, foi conquistada pela equipe do Magnus/Taboão da Serra. A equipe paulista venceu por 6 a 0 o time do San Lorenzo (ARG). Com o título, o Magnus/ Tabão enfrentará a equipe campeã da Champions League, ainda neste ano. De acordo com o regulamento, um jogo será em São Paulo e o outro na Espanha.