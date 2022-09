Águas Guariroba é eleita a melhor empresa de saneamento no ranking Lugares Incríveis para Trabalhar 2022

Pelo 3º ano consecutivo, a Águas Guariroba foi eleita como a melhor empresa de saneamento no ranking “Lugares Incríveis para Trabalhar 2022”, divulgado hoje (9). A premiação é realizada pelo portal UOL e FIA (Fundação Instituto de Administração) que destaca as empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os seus colaboradores. Este ano a Águas Guariroba também foi premiada como “Mais Incrível em Carreira”, que destaca a percepção de crescimento e desenvolvimento profissional por parte dos colaboradores.

A Águas Guariroba concorreu com mais 418 empresas de todo o Brasil que passaram pela pesquisa de clima organizacional respondida por seus colaboradores. Ao todo, cerca de 188 mil trabalhadores responderam perguntas sobre a atuação do CEO e a satisfação dos funcionários com os serviços de Recursos Humanos.

“Um dos pilares que norteiam as relações entre a Águas Guariroba e seus colaboradores é a inclusão, o respeito e a democratização das oportunidades de crescimento. Cultivamos e apoiamos o desenvolvimento profissional e pessoal de cada colaborador para ao fim sermos, sem falsa modéstia, um celeiro de talentos” destaca Themis de Oliveira, diretor-presidente da Águas Guariroba.

Mais Incrível em Carreira

Para a coordenadora de gestão de pessoas da Águas Guariroba, Eleine da Rocha Barbosa, a percepção de futuro, de construir uma carreira dentro na empresa, vem do clima desenvolvido para o trabalho.

“As pessoas querem compartilhar histórias e lugares sobre onde se sentem acolhidas e felizes. Eu vejo que a empresa investe muito no desenvolvimento das pessoas, em promover um clima agradável de trabalho, ter liberdade de se expressar e crescer profissionalmente. O conjunto da obra gera essa energia boa e esse movimento de sempre estar dando boas referências da empresa.”, destaca Eleine.

“Falar em carreira é lembrar dos colaboradores que acompanham a empresa e hoje alcançaram posições de liderança na Águas Guariroba. Se a concessionária hoje é reconhecida pelo quesito de carreira, é porque cada colaborador enxerga este potencial de crescimento dentro da empresa”, afirma Gabriel Buim, diretor-executivo da Águas Guariroba.

Um dos destaques da concessionária está na gestão de um plano de carreira estruturado baseado em trilhas de desenvolvimento, considerados pilares a serem seguidos na trajetória profissional, desde cargos de entrada até a alta liderança, como explica gerente de Gestão de Pessoas da AEGEA, Caroline Pardo Moura.

“Valorizamos e respeitamos muito as trilhas desejadas, com a qual o colaborador se identifica mais, e é onde observamos transições de carreira. Temos ciclos de feedback que nos proporcionam ferramentas para identificar essas necessidades, tanto da companhia, quanto do colaborador”, explica Caroline Pardo Moura, Gerente de Recursos Humanos da AEGEA.

