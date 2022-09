Copa Verde é caminho mais curto e difícil para MS jogar

Costa Rica disputa torneio regional com clubes de Série A e B

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado MS

Dada como morta na temporada, a CBF ressuscitou a Copa Verde e confirmou há pouco mais de dez dias (23 de agosto) a edição 2022. O principal atrativo do torneio regional previsto para começar em 25 de outubro é a vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil 2023.

No caso do Costa Rica, único representante de Mato Grosso do Sul na Copa Verde deste ano, para fazer história serão necessárias “apenas” seis partidas até o título. O torneio é disputado em jogo único nas oitavas e quartas de final. Somente as semifinais e finais serão disputadas em duelos de ida e volta.

O presidente do Crec admite que a vaga direta para a Copa do Brasil é muito atrativa. Para 2023, o mata- -mata nacional terá o Operário como representante do Estado via torneio estadual. André Baird confirma que ir longe na Copa Verde é tarefa mais árdua do que chegar às fases decisivas do Brasileiro da Série D.

Neste campeonato, a Cobra do Norte caiu na segunda fase diante do Bahia de Feira. “É muito mais difícil, tem times como o Cuiabá, o Goiás, o Atlético-GO, o Vila Nova, são times da Série A e B”, falou o dirigente à reportagem de O Estado, por telefone, na tarde de quinta-feira (1º).

O Dourado será o adversário do Costa Rica nas oitavas de final, em Mato Grosso. “É uma empreitada que a gente sabe que é muito complicado até da gente passar desse primeiro jogo”, acrescenta. Para superar os favoritos, Baird aposta na vitrina em potencial que é a copa regional.

“O futebol é jogado, a gente acredita no potencial dos jogadores, acredito que dá para surpreender até mesmo porque é um jogo só”, avalia ao citar a força de vontade do elenco que será montado. “A necessidade de mostrar trabalho vai imperar para prosseguir na carreira”, acredita.

Em busca de técnico – O presidente do Crec afirmou que Sandrinho volta ao cargo de gerente e auxiliar técnico do time. Ele assumiu o comando da equipe durante a Série D, no lugar de Edson Júnior, e não correspondeu às expectativas da torcida. Baird diz que a diretoria está em negociação para contratar o novo treinador, e prefere evitar nomes para não criar expectativas.

Do elenco que jogou a Série D, oito jogadores seguiram ligados ao clube. Destes, segundo Baird, seis estarão no grupo de atletas que vai se preparar para a partida com o Cuiabá: Rodolfo (goleiro), Rafael Cardoso (zagueiro), Ivan Barreto (lateral-esquerdo), Michael (lateral-direito), Bruninho (atacante) e Tiziu (atacante). Já o volante Edson e João Vítor foram emprestados. A maior parte do elenco será completada com jogadores que atuam em Mato Grosso do Sul.

Um dos motivos é para não pesar financeiramente para o clube (com transferências e outras despesas). “Faremos uma seleção do Estado, até porque a gente recebeu recurso do Estado… [vamos] dar uma oportunidade para eles mostrar o trabalho”, explica o dirigente.

Times já confirmados – Na terça-feira (30), a CBF divulgou o regulamento e a tabela básica da Copa Verde 2022. Quinze clubes já estão confirmados na segunda fase, ao passo que Humaitá- AC e Náutico-RR farão um confronto preliminar por vaga na sequência da competição.

De acordo com a entidade, confirmaram participação o Paysandu-PA, Real Ariquemes-RO, Tocantinópolis-TO, São Raimundo- -RR, São Raimundo-AM, Rio Branco-AC, Tuna Luso-PA, Cuiabá-MT, Costa Rica, Luverdense-MT, Brasiliense- -DF, Goiás-GO, Real Noroeste-ES, Vila Nova-GO e Operário-MT.