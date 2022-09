Dúzia de ovos se aproxima de R$ 10 nos supermercados

Produto variou 29,90%, conforme pesquisa do jornal O Estado

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado MS

Com a alta dos preços da carne vermelha, o campo-grandense teve de dar um “jeitinho” para não ficar sem a mistura na mesa. No entanto, nem isso tem salvado na hora de economizar. Isso porque o ovo, uma das substituições mais comuns, já é encontrado a R$ 9,99.

É o que mostra pesquisa de preços feita pela equipe do jornal O Estado, em seis supermercados da Capital. O produto está por R$ 7,69 no Fort Atacadista e R$ 9,99 no Pão de Açúcar, variando 29,90%. O preço médio calculado é de R$ 8,84.

O arroz Tio Lautério, de 5 kg, sai por R$ 15,79 no Assaí e R$ 18,95 no Atacadão e no Fort, com variação de 20,01%. No Pão de açúcar, o arroz Dallas, de 5 kg, está sendo vendido por R$ 21,99. O feijão, de 1 kg, da marca Bem Tevi, custa R$ 6,49 no Nunes e R$ 7,99 no Assaí. No Atacadão o feijão Paquito está custando R$ 6,99. O preço médio é de R$ 7,49 e a variação de 23,11%.

O óleo de soja da marca Concórdia, de 900 ml, variou 17,66%, sendo comercializado entre R$ 6,79 e R$ 7,99. O custo médio é de R$ 7,41. O café Três Corações de 500 g foi encontrado a R$ 14,80 e R$ 17,99, variando 21,55%, com preço médio de R$ 16,81.

A macarronada de domingo também está ficando mais cara para a família. O principal ingrediente, o macarrão, obteve um preço médio de R$ 4,70 nos supermercados pesquisados. A variação chegou a 43,96%, sendo vendido entre R$ 3,89 e R$ 5,60. O litro do leite integral, da marca Italac, sai a R$ 5,39 no local mais em conta e R$ 6,99 no mais elevado.

O preço médio ficou em R$ 5,85 e a variação em 29,68%. O pão de forma Saborzito varia 57,22%, entre um estabelecimento e outro, podendo ser encontrado por R$ 6,99 e R$ 10,99. No Assaí, o pão de fôrma Primor tem o registro de R$ 6,99. A média para o item chegou a R$ 8,25.

Outra opção muito consumida pelo campo-grandense como alternativa mais barata é o frango, que variou 44,19% no valor da ave inteira congelada. Os preços praticados são de R$ 14,39 no Pires e R$ 9,98 no supermercado Nunes.

Hortifrútis – Para os fãs do fruto mais utilizado em saladas, o tomate, a dica é analisar antes de comprar, já que a pesquisa indica que o item conta com uma variação de 114% de um mercado para o outro. No Pão de Açúcar, o quilo é vendido por R$ 5,99, ao passo que no Assaí e no Fort Atacadista por R$ 2,79, alcançando o preço médio de R$ 3,92.

A banana-nanica custa em média R$ 6,88, com variação de 87,37%. O supermercado Pires traz o quilo a R$ 9,35 e o Assaí por R$ 4,99. Higiene e limpeza Variando 50,24%, o creme dental, item obrigatório de higiene, é vendido entre R$ 3,98 e R$ 5,98. No supermercado Pão de Açúcar, o creme dental Sorriso sai por R$ 4,39. O preço médio atingido é de R$ 4,71.

Acompanhando, o sabonete Lux foi um dos maiores em índice de variação, de 90,45%. Na pesquisa ele é comercializado de R$ 1,99 a R$ 3,79, com preço médio de R$ 2,66. O sabonete Palmolive é vendido por R$ 2,79 no Pão de Açúcar.

A caixa de sabão em pó Omo é comercializada entre R$ 21,35 e R$ 23,55. No supermercado Nunes, o sabão em pó Tixan custa R$ 17,98. O valor médio obtido é de R$ 21,11 e a variação, 10,29%.