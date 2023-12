Copa São Paulo: times de MS estreiam dia 4 de janeiro

As equipes de base de Ivinhema e União ABC, representantes de Mato Grosso do Sul, têm data marcada para a estreia na próxima edição da Copa São Paulo de Juniores, principal competição de futebol de base do país. A tabela completa do torneio foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol, e as partidas terão início no dia 4 de janeiro.

O Ivinhema integra o Grupo 15, sediado em Tietê (SP), e enfrentará o Comercial de Tietê (SP), América (MG) – atual vice-campeão – e o Capital (DF) na fase inicial. Por sua vez, o União ABC está no Grupo 24, cuja sede é em Barueri (SP), e terá como adversários Oeste (SP), Palmeiras – atual bicampeão – e Queimadense (PB).

A Copa São Paulo de Juniores reunirá 128 clubes distribuídos em 32 grupos. Durante a fase de grupos, as equipes jogarão entre si. Ao término das três rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão para a fase eliminatória, com confrontos decididos em jogo único até a grande final, marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.”

Tabela

Grupo 15

4 janeiro, 12h (de MS) – Ivinhema x Comercial de Tietê (SP)

7 janeiro, 14h15 (de MS) – Ivinhema x América (MG)

10 janeiro, 12h (de MS) – Ivinhema x Capital (DF)

Grupo 24

4 janeiro, 14h15 (de MS) – União ABC x Oeste (SP)

7 janeiro, 19h (de MS) – União ABC x Palmeiras

10 janeiro, 13h45 (de MS) – União ABC x Queimadense (PB).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.