‘Caravana da Castração’ começa hoje e atenderá todo o estado

A Caravana da Castração é um projeto do Programa MS Vida Animal que busca promover políticas públicas para garantir os direitos de proteção à vida animal. A cerimônia de lançamento acontece nessa quarta-feira (13) às 8h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

O programa é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul por meio da Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal, pasta vinculada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). A Caravana da Castração recebeu um investimento de R$ 6 milhões.

A Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal é o primeiro órgão público do centro-oeste especializado em políticas voltadas para garantir o bem-estar animal.

“Somos o primeiro órgão estadual do Centro-Oeste a discutir políticas públicas de bem-estar animal”, afirma o assessor especial da pasta, Carlos Eduardo Rodrigues.

Diagnóstico

Para compreender o contexto da causa animal em Mato Grosso do Sul, a assessoria realizou escutas e seminários envolvendo técnicos de saúde, profissionais da área de zoonoses e protetoras de animais de todo o estado.

“Em cima destas discussões é que foi criado o programa MS Vida Animal seguindo os pilares do bem-estar animal. Esta primeira entrega da Caravana da Castração está pautada em duas diretrizes: o controle populacional e de zoonoses, e combate aos maus-tratos e abandono”, explica Carlos Eduardo.

Posteriormente, em novembro deste ano, foi publicado o Decreto Estadual n° 16.313, que institui o Programa Estadual de Políticas de Proteção da Vida Animal no Estado de Mato Grosso do Sul, o MS Vida Animal.

“O MS Vida Animal representa um compromisso sólido com o bem-estar animal em nosso estado. Estamos empenhados em implementar medidas eficazes para proteger e promover a vida dos animais, sensibilizando a comunidade e trabalhando em estreita colaboração com organizações dedicadas a essa causa”, enfatiza o titular da Setescc, Marcelo Ferreira Miranda.

Na primeira etapa, a Caravana da Castração vai atender 21 mil animais que serão castrados e microchipados em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com Carlos Rodrigues, o projeto de castração busca levar atendimento a todo MS, principalmente àquelas localidades onde não há atendimento veterinário acessível e gratuito.

“Viemos estudando a melhor maneira de realizar a castração em massa. Na maioria dos municípios não existem clínicas veterinárias aptas a realizar o procedimento, então montamos a caravana com diversos prestadores de serviço que vão até as regiões oferecer um serviço gratuito, descentralizado e que é uma questão de saúde pública”, completa Carlos.

Além da Caravana da Castração, a Assessoria da Vida Animal também vai lançar um programa de conscientização contra o abandono e maus tratos animal.

“Acreditamos que a guarda responsável é a base para construir uma relação saudável entre humanos e animais, e é por isso que estamos intensificando nossos esforços para combater os maus-tratos e o abandono”, destaca Marcelo Miranda.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

