Copa do Mundo: confira horários dos jogos de hoje; fim das partidas pela manhã rende memes

A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 terá jogos simultâneos em dois horários diferentes: 12h e 16h. Dessa forma, não ocorrerão mais as partidas durante a manhã nesta edição do Catar. Entrarão em campo hoje Equador, Senegal, Holanda, Qatar, País de Gales, Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

Os horários vão se manter durante o mata-mata do Mundial. Entre sábado (3) e terça-feira (6), período em que ocorre as disputas das oitavas de final, serão duas partidas por dia, uma em cada turno. O mesmo vale para as quartas.

Horários de hoje

Veja abaixo os horários (de Mato Grosso do Sul) dos jogos desta quarta-feira:

11h – Grupo A – Equador x Senegal

11h – Grupo A – Holanda x Catar

15h – Grupo B – País de Gales x Inglaterra

15h – Grupo B – Irã x Estados Unidos A Copa do Mundo chega em uma fase decisiva. Hoje será decidido quem avança na primeira e segunda colocação nos grupos. No grupo A, a disputa mais interessante está entre Equador e Senegal, que fazem um duelo direto pela segunda colocação. Já no grupo B temos um cenário parecido com Estados Unidos e Irã. Os times entram em um confronto direto pela classificação. Fim dos jogos pela manhã rende memes Uma das peculiaridades desta Copa eram os jogos pela manhã. Para quem colocava os despertador logo cedo para assistir às partida, essa rotina teve um fim nesta terça-feira. E, claro, como de costume, a mudança rendeu piadas na internet com a saudade de madrugar acompanhando os jogos. a #CopaDoMundoFIFA chegou à sua metade

não tem mais jogo 7h da manhã

não tem mais 4 jogos por dias possíveis de serem visto isoladamente pic.twitter.com/P5iOuwduuL — MANGGA (@manggadjoficial) November 29, 2022 Sem jogos pela manhã e a gente tá como? pic.twitter.com/0sTsg4650e — Sou Eu Na Copa 🏆 (@soueunacopa) November 29, 2022 EU sem os jogos da manhã pic.twitter.com/IJvs2qQ8G7 — MEMESDOESPORTES (@memesdoesportes) November 29, 2022

