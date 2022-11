CNH MS Social: Detran publica lista de 2ª chamada para convocados

O Detran-MS publicou nesta terça-feira (29), no Diário Oficial do Estado, a lista de 2ª chamada com o nome dos 459 convocados que não compareceram à agência para início do processo de primeira habilitação pelo Programa CNH MS Social em Campo Grande.

A Diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, explica que os selecionados devem comparecer à unidade do Detran no Pátio Central no próximo sábado (03), no horário informado no Edital.

Esta é a 2ª e última chamada para os convocados que perderam o prazo nos últimos dois sábados. Na ocasião foi realizada a primeira chamada dos convocados da Capital que já saíram do atendimento com o exame psicológico feito, para dar encaminhamento aos próximos passos da primeira habilitação.

“Nós publicamos no diário oficial e atualizamos no site de cadastro dos convocados que deve estar atento já que esses são os canais oficiais. Os que perderam a data da convocação do dia e a 2ª chamada, serão desclassificados infelizmente”, ressalta a diretora.

O documento contém data, hora e endereço, bem como a relação de documentos necessários sendo de identificação original e cópia.

Os selecionados fazem parte da última convocação com a cidade de Campo Grande e as regionais de Aquidauana, Corumbá e Paranaíba neste mês.

A publicação com o nome dos 1.519 selecionados, data e hora para o comparecimento à agência do Detran de cada município, está descrita no suplemento do Diário Oficial da última quinta-feira (10).

Ao todo foram 832 aprovados em Campo Grande, 114 em Aquidauana, 70 em Anastácio, 11 em Bodoquena, 15 em Dois irmãos do Buriti, 28 em Miranda, 204 em Corumbá, 34 em Ladário, 47 em Aparecida do Taboado, 21 em Cassilândia, 15 em Chapadão do Sul, 43 em Costa Rica, 4 em Inocência, 5 em Paraíso das Águas e 73 em Paranaíba.

CNH MS Social

O programa “CNH MS Social” vai beneficiar cinco mil pessoas de famílias carentes por ano com o pagamento de todos os custos do processo de habilitação, desde os gastos com a autoescola, em relação as aulas práticas e teóricas, até o pagamento das taxas do Detran.

Com informações do Governo de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.